„Inkább legyen ez így, mint fordítva”

Mezőzombor – Gönc 0-3 (0-2)

Mezőzombor, 80 néző. V.: Fülöp.

Mezőzombor: Spisák – Taksás (Gál), Takács, Pangyelka D. (Lukács), Szabó L. (Klenyár A.), Kiss T., Pangyelka A. (Tóth), Klenyár P., Glonczi (Rontó), Balogh, Pajger B. Edző: Pangyelka András.

Gönc: Jósvai – Molnár I., Lehoczki (Vígh), Orosz (Tóth B.), Pápai, Mózes J., Szemán, Konkoly T., Fekete, Kiss L. (Tahi), Géczi. Edző: Vranyák György.

G.: Konkoly, Géczi, Orosz.

Jók: Spisák, Pajger B., ill. az egész csapat.

Ifi: 0-8.

Pangyelka András: – Rúgattunk az elején két gólt a gönciekkel, előnyüket pedig rutinosan meg is tartották. További sok sikert nekik.

Szarka Zsolt, szakosztályvezető: – Idegenben sehol sem könnyű a három pont begyűjteni. További sok sikert ellenfelünknek.

Pácin – Sátoraljaújhely 1-3 (1-1)

Pácin, 150 néző. V.: Tóth M.

Pácin: Sütő – Halász Attila, Lakatos S., Lakatos R., Góré, Ignáth (Nagy G.), Paronai, Gombos, Halász András, Besztercei, Kovács. Játékos-edző: Paronai Tamás.

Sátoraljaújhely: Rozgonyi – Bódi Sz., Farkas J., Lukács, Fedor, Jáger, Reskó (Csonka T.), Farkas A., Farkas T., Csonka J., Bódi R. (Kovács). Vezetőedző: Nagy Zsolt Csaba.

G.: Gombos, ill. Bódi Sz. (2), Csonka J.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Ifi: 2-3.

Paronai Tamás: – Erősen tartalékos csapattal is egyenrangú ellenfelei voltunk a vendégeknek akik csak az utolsó tíz percben tudták a maguk javára fordítani a mérkőzést. A tényezőkről csak annyit, hogy sajnos a feltételek nem egyenlőek, de mindketten a megye II-ben focizunk. Szurkolóink mai is kiválóak voltak.

Lukács Bence, csapatkapitány: – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk ahol az utolsó 15 percben sikerült felőrölni a nagyon lelkesen játszó pácini csapatot. Több tényezővel is meg kellett küzdeni – pálya minősége, játékvezetői ténykedés – de végül is sikerült megnyerni a mérkőzést. Isten éltesse Zizut, sok sikert a pácini csapatnak!

Telkibánya – Karcsa 0-5 (0-2)

Telkibánya, 73 néző. V.: Suhaj.

Telkibánya: Szobota – Horváth G., Kiss (Sontra), Horváth K., Pelles, Krajczár, Szendrey, Dudás, Galyas Zs., Fajger, Galyas V. Edző: Kovács Róbert.

Karcsa: Fodor – Terjék, Rostás, Balla, Rendes (Szabó), Dakos, Bagonyi, Kovács M., Petercsák, Sveda, Váradi G. (Pósa). Játékos-edző: Petercsák Márton.

G.: Dakos (2), Kovács M. (2), Szabó.

Jók: senki, ill. Dakos, Bagonyi, Balla, Kovács.

Ifi: 2-1.

Kovács Róbert: – Két gyenge csapat csatájából a vendégek jöttek ki jobban, teljesen megérdemelten vitték el a három pontot. Ha reggelig játszottunk volna, akkor sem tudtunk volna gólt szerezni. Rosszul, rossz felfogással szétesően fociztunk.

Petercsák Márton: – A körülményekhez jól alkalmazkodva megérdemelten szereztünk győzelmet. Sok sikert a sportszerűen küzdő hazai csapatnak.

Erdőhorváti – Garadna 3-3 (3-1)

Erdőhorváti, 100 néző. V.: Szabó I.

Erdőhorváti: Fridrik – Granoviter, Pothurszky, Makkai, Horváth, Engel, Kazsimér (Peimli), Novák, Gálya, Popovics, Gulyás. Játékos-edző: Mata Sándor.

Garadna: Kiss B. – Beregi P., Fülöp, Beregi D., Sabján, Bányai (Szaniszló), Szabó N., Bujnóczki, Veres, Kovács, Molnár D. Edző: Berencsi László.

G.: Popovics, Makkai, Pothurszky, ill. Sabján, Szabó N., Fülöp.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Ifi: 1-5.

Mata Sándor: – Egy megnyert mérkőzést sikerült kiengednünk a kezünkből. Amíg nem irányba húzzuk a szekeret nem fogunk mérkőzést nyerni.

Berencsi László: – Nehéz mérkőzés volt. Nagyot küzdöttünk és úgy érzem megérdemelten vittünk el egy pontot. Néhányszor hibáztunk is de a mai nap látszott, hogy egy célért küzd mindenki. További sok sikert az Erdőhorvátinak.

Tokaj – Taktaharkány 0-1 (0-1)

Tokaj, 176 néző. V.: Németh.

Tokaj: Tóth Á. – Cseh A. (Zelenák), Tóth D. (Szűkösdi), Cseh K., Molnár K. (Vámosi), Pásztor (Horváth G.), Lakatos, Halász, Bejó, Ádám, Major. Edző: Vojnár István. Taktaharkány: Bukszár – Demeter (Borbély), Radics, Nagy Viktor, Ruszó (Fazekas), Balogh (Tóth M.), Beör, Nagy Vencel, Szatmári (Balázs), Hisák, Bodnár. Játékos-edző: Fazekas Péter. G.: Hisák. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 7-2.

Vojnár István: – Egy kapuralövéssel elvitték a három pontot.

Fazekas Péter: – Egy jó formában lévő csapatot sikerült megfékeznünk. Jól és szervezetten védekeztünk, okos, harcos játékkal sikerült nyernünk.

Pálháza – Abaújszántó 0-2 (0-1)

Pálháza, 120 néző. V.: Újhelyi.

Pálháza: Zelencz – Buda, Baráz, Szemán, Erdei J., Szabó I. (Illés), Timkó Á., Lukács Á., Suták, Pálóczi (Orosz P.), Ónodi. Edző: Tokár Tibor. Abaújszántó: Szerencsi – Szőcs (Implom), Árvai, Tóth M., Erdei Z., Budai (Báder), Monyók, Séra (Sivák), Kovács, Tóth K., Szoták. Edző: Gyulai József. G.: Monyók, Tóth K. Jók: Baráz, ill. az egész csapat. Ifi: 2-5.

Tokár Tibor: – A mai napon tompán és erőtlenül próbálkoztunk támadni egy masszívan, keményen játszó csapat ellen. Gratulálok az ellenfélnek! A játékvezetés kiváló volt!

Konyecsnyik János, szakosztályvezető: – Fegyelmezett, taktikus játékkal, megérdemelten győztünk egy jó csapat ellen, jó játékvezetés mellett. Külön öröm, hogy újabb játékos mutatkozott be az ificsapatból.

Kenézlő – Tarcal 4-0 (1-0)

Kenézlő, 70 néző. V.: Szutorcsik.

Kenézlő: Horváth Z. – Czibóka R., Horváth A., Szemán, Lakatos L., Balogh, Czibóka N. (Bilku), Lakatos R., Tóth G. (Tóth D.), Horváth G., Tiszai (Záhonyi). Játékos-edző: Lakatos Róbert. Tarcal: Deák – Nagy Cs. (Dovák), Kádas, Szegedi (Ambrus), Nagy I. (Székely), Ötvös, Németh, Ónodi, Czentnár, Sami, Matolcsi. Elnök: Soltész Csaba. G.: Szemán, Czibóka R., Lakatos R., Horváth G. Jók: Horváth A., Horváth Z., Lakatos L., Szemán, ill. senki. Ifi: 11-0-nál félbeszakadt, az ellenfél létszáma 7 fő alá csökkent.

Lakatos Róbert: – Egy szezonra való helyzetet hagytunk ki. Ha kicsit koncentráltabban játszunk, akár kétszámjegyű is lehetett volna a vége, így a csak a 3 pontnak örülhetünk. Isten éltesse Lakatos Laci csapattársunkat, és Horváth Szabinát születésnapja alkalmából. Őszinte részvétünk Dankó Norbi barátunknak és családjának! Sok sikert a vendégeknek!

Soltész Csaba: – Szégyelljük magunkat, igaz, hogy tőlünk a pálya rosszabb volt.

Sárospatak – Tiszaladány 3-2 (1-1)

Sárospatak, 100 néző. V.: Kujbus.

Sárospatak: Szakál – Solymosi, Takács, Poroszka, Bartha, Kiss D. (Sánta), Darmos, Szóráth, Pásztor, Leitner (Géczi), Horváth Z. Edző: Beimli Zsolt. Tiszaladány: Lánczi – Lechner, Balogh, Gáspár, Lakatos R., Liszkai K., Szívós M., Juhász, Szabó B., Gégény, Bódi M. (Halász M.) Csapatvezető: Liszkai Attila. G.: Bartha, Leitner, Poroszka, ill. Szívós M. (2). Jók: Pásztor, Horváth Z., Takács, Bartha, Leitner, Poroszka, ill. az egész csapat. Ifi: 7-2.

Beimli Zsolt: – Nem játszottunk jól, ennek ellenére nyertünk. Inkább legyen ez így, mint fordítva. Sajnos, példátlan sérüléshullám sújtja a csapatot.

Liszkai Attila: – Színvonalas mérkőzést játszott a két csapat. Egy óriási játékvezetői tévedés döntött a hazaiak javára.

