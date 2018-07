Ingyen bunyózhat olyanokkal, akikkel „mezeiként” nem tudna

A cseh fővárosban a 67 kilós fináléban Spéth Norbert 30–27-es, egyhangú pontozással verte az orosz Magomedraszul Magomadovot az IFMA szervezet A-kategóriás viadalán.

A miskolci versenyző három mérkőzést vívott, súlycsoportjának fináléján pedig vagy kéttucatnyian szurkoltak neki.

– Általában nem hallom a buzdítást, mert küzdés közben teljesen kikapcsolok, csak az ellenfelemre figyelek – kezdte Spéth Norbert. – Prágában viszont ennek az ellenkezője történt velem: a szövetségi kapitány utasításai mellett igenis észleltem a csatakiáltásokat. Azt, hogy nyomták nekem a hajrá magyarokat, meg nagy pluszt adott a Ria, Ria, Hungária rigmus is. Nyolc éve csinálom, és most értem el pályafutásom legnívósabb eredményét, amely a honi műfajnak az első Európa-bajnoki diadala, amelyet egyaránt értékesnek neveznek a szakemberek és a szimpatizánsok. Az írott és az elektronikus sajtó képviselői is megtaláltak, sokan felismernek, megállítanak, érdeklődnek és bizonyára lesz egy-két élménybeszámolóm is.

Az újdonsült győztes így válaszolt arra a kérdésre, hogy miben múlta felül orosz riválisát:

– Kintről és bentről is megvertem. Tulajdonképpen nem volt ellenfelem, mert minden szituációból jobban jöttem ki, így vita sem férhetett a sikeremhez.

Felkészülése során Spéth Norbert naponta kétszer tréningezett, szavait idézve szombaton is mozgott, csupán vasárnap tartott szünnapot. Fájlalta, hogy a sikerét követő beszámolókból kimaradtak azok az alapinformációk, amelyek minden sportoló számára fontosak. Nevezetesen az, hogy a miskolci Vita Gym tagja, klubjában pedig Fábián Kristóf és Jászka Krisztián irányítja az edzésmunkáját. Norbert egyébként reggeltől estig ennek a foglalatosságnak él: túl azon, hogy maga is versenyez, személyi edzéseket tart, kiveszi a részét az utánpótlás-nevelésből.

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy a mostani, kissé anyagias világunkban mivel gazdagodott a prágai „győző”, aki ezt felelte:

– Odakinn kaptam egy érmet, amelyből nem gazdagodok meg. Hiába állhattam fel a dobogó legmagasabb fokára, úgymond az államtól nem jár érte pénz. A sikerem viszont magával hozza annak esélyét, hogy jó lehetőségekhez jussak a profi világban. Kaphatok szereplési ajánlatokat, plusz ingyen bunyózhatok olyan kaliberű emberekkel, akikhez „mezeiként” nem férnék hozzá. Szóval nekem az aranyérem hozadéka fizet majd, legalábbis ebben reménykedem, talán nem is alaptalanul.

Európa-bajnokságot rendeznének Budapesten

A Magyar Muay Thai Szövetség 2020-ban Európa-bajnokságot rendezne Budapesten. Szabó László főtitkár elmondta, hogy az európai szövetség a múltheti, prágai kontinensviadalon különdíjjal jutalmazta a magyar szövetséget a válogatott egyre nagyobb létszámú, egyre eredményesebb szerepléséért, valamint motivációként. „Válogatottunk minden világversenyen tesz egy lépést felfelé, ezt most már nemcsak Európában, hanem világszinten is értékelik. Lavina-jellegű folyamat ez, hiszen Spéth Norbert elindított egy folyamatot, ehhez egyre több versenyző csatlakozik, mert végre van egy példaképünk” – tette hozzá Szabó László.

