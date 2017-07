Informatikai képzés Szendrőládon is

Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók számára indít informatikai képzést a tervek szerint öt régióban az IT Service Hungary. A program október végén Szendrőládon indul a helyi általános iskolában. Az innovátorok elképzelései az ENSZ Fenntartható Fejlődés céljaihoz, a minőségi oktatáshoz kapcsolódnak.

Mint a budapesti tájékoztatón elhangzott, a program megvalósításával idővel csökkenthető lesz a hazai informatikai szektorban mutatkozó munkaerőhiány. A kimunkált terv szerint lépcsőzetes, szintekre bontott képzésről lesz szó, minden szint más ösztönzővel motiválná a gyerekeket a tanulásra. Az alapokról építkezve, az első kurzus a számokkal való megismerkedést, a második a logikai fejlesztést szolgálja, a harmadik pedig a grafikai alapok lefektetéséről szól majd. Ennek elvégzése után a tanulók alapszintű programozói feladatokat is elláthatnak. A negyedik kurzus a robotikával foglalkozna, a legjobb tanulókat pedig képzettségüknek megfelelően már állás­ajánlatokkal ösztönözhetik az informatikai cégek.

Sümegi Zsuzsa, az IT Service Hungary kommunikációs vezetője elmondta, hogy a program az előbbiek mellett lehetővé teszi a gyerekek általános fejlődésének nyomon követését is, jelentősen megkönnyítve elhelyezkedési gondjaikat. Nem tűnik túlságosan merésznek a szervezők szerint az sem, hogy ebbe a programba még azokat a gyerekeket is bevonnák, akik idő előtt abbahagyják a tanulást, ha az informatikai alapokkal való megismerkedéssel ily módon eljuthatnak távolabbi céljaikhoz: ahhoz, hogy a munkaerőpiacon már ne hátránnyal induljanak. A kommunikációs vezető szerint ma 22 ezer informatikus hiányával számolnak az érintett hazai cégek.

Most az IT Service Hungary berkeiben a képzések megszervezésén dolgoznak, arra építve, hogy az előzetes felméréseik szerint az öt hátrányos helyzetű régióban kedvező az általános iskolások számára kidolgozott program fogadtatása.

