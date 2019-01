Influenza? Maradjunk ágyban!

– Eszébe se jusson senkinek bemenni a munkahelyére, ha elkapta az influenzát! – figyelmeztetett dr. Török Lajos, miskolci házi gyermekorvos. – Az influenzavírus ugyanis rendkívül fertőző, ahol már 2-3 ember van egy helyiségben, valószínűleg átadják egymásnak.

Hivatalosan is megkezdő­dött az influenzajárvány ha­­zánkban, Borsod-Abaúj-Zemp­­lén megyében az előző hét­hez viszonyítva háromszoro­sára nőtt az influenza miatt orvoshoz fordulók aránya. A háziorvos szerint pedig az sem jó, ha valaki a betegség első 2-3 napjában felkeresi az orvosát, hiszen ott a zsúfolt rendelőben sok embert fertőzhet meg.

Hirtelen kezdődik

– Sajátos tünetei vannak az influenzának. Hirtelen kezdődik, magasra szökik a láz, 39-40 fokra, levertek, bágyadtak leszünk. Az izomfájdalom is jellemző ismérve. A torokfájás és orrfolyás azonban nem jelentkezik, legalább is az első napokban nem. Utána csökken a láz, és felső légúti, hurutos tünetek kezdődhetnek, főleg a gyerekeknél – sorolta a háziorvos. – A legjobb, ha otthon maradunk egy hétig, és pihenünk. Bár az első napokban nem igen tudunk mást csinálni, annyira levertnek érezzük magunkat. Vegyünk be láz- és fájdalomcsillapítót, ma már számtalan félét lehet kapni a patikákban. Ügyeljünk arra, hogy ki ne száradjunk! Bár a betegség alatt nincs étvágyunk, de a folyadékot azért erőltessük, mert annak hiánya további gondokat okozhat – figyelmeztetett dr. Török Lajos.

Hozzátette: aki azonban valamilyen krónikus betegségben szenved, már a betegség első napjaiban is keresse föl háziorvosát.

Jelezte: nem igaz az, hogy a nagy dózisú C-vitamin kivédi a betegséget. Valamennyire segít átvészelni, de teljes védelmet nem ad. Napi 1000-1500 milligramm elég a szervezetnek.

Kérjünk időpontot!

Orvoshoz akkor menjünk, ha az első lázas napok után felső légúti panaszok jelentkeznek. De ekkor se üljünk be hosszú időre a zsúfolt rendelőbe, hanem kérjünk időpontot, hogy minél kevesebbet kelljen várakozni! Ezzel magunkat, de a többi beteget is védjük, sorolta a háziorvos.

Elmondta azt is, az influenza leggyakrabban előforduló szövődményei a tüdőgyulladás, a hörgőgyulladás, különösen gyerekeknél az orrüreg- és arcüreggyulladás, és amitől leginkább félnek a szülők, a középfülgyulladás.

– Az influenza azonban nagyon ritkán lehet halálos kimenetelű. Legfeljebb a beteg, idős embereknél vagy a súlyos, krónikus betegségben szenvedőknél. A normál immunitással rendelkező emberek nagyobb gond nélkül átvészelik. A férfiak kicsit nehezebben, de egy hét nekik is elég – jegyezte meg dr. Török Lajos.

Hozzáfűzte: kevesen tudják, de az influenzavírus nyáron is itt kering közöttünk. Csak akkor ellenállóbbak vagyunk, több a szervezetünkben a C- és D-vitamin. Ősztől azonban ezek elkezdenek kiürülni, és télen már megbetegít minket a vírus. Ebben közrejátszik a hőmérséklet is, valamint annak szélsőséges váltakozása. Az egyik nap plusz 10 fok van, a másikon pedig már mínusz 10.

Hegyi Erika

Ősszel és télen aktív

Az influenza az influenza típusú RNS-vírus által okozott fertőző betegség. A vírus leg- gyakrabban a nyálkahártyákon (orr, szem, száj) át kerül a szervezetbe. Ha egy influenzás beteg tüsszent vagy köhög, a vírus a levegőbe kerülve bárkit megfertőzhet. Általában először az közösségbe járó óvódás- vagy iskoláskorú gyermekek kapják el, és ők viszik haza a családi közösségbe. A vírus főleg ősszel és télen aktív, ezért ezt az időszakot hívjuk influenzaszezonnak. Az emberek mellett különböző állatfajokat (sertéseket, szárnyasokat) is képes megfertőzni.

Influenzavírusból többféle létezik. Ezek A, B, C típusba sorolhatók. Az A vírus kiterjedt járványokat okoz, a B vírus általában kisebb helyi megbetegedéseket, a C vírus pedig csak egyedi esetekből mutatható ki.

