Indulhat az őszi faültetés

Elérkezett az őszi gyümölcsfaültetés ideje, a faiskolákban már többnyire kaphatók a fiatal csemeték, így vásároljunk bátran és vágjunk bele. Nem nehéz, de azért adunk néhány jó tanácsot, hogy mire is vigyázzunk.

Amikor fajtát választunk, ne felejtsük meg­nézni, hogy ön­termékeny-e.” Tarnóczky Edit

Nem mindegy, milyet

A telepítésre szánt fák kiválasztásánál gondosan ellen­őrizzük azok életképességét. Amelyen már nem látunk zöld részeket, kiszáradtnak tűnik, azt inkább ne vásároljuk meg. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk ellenőrizni, ha a törzsét a körmünkkel egy picit megkaparjuk. A szárnak élénk zöldnek kell lennie, a gyökérnek pedig fehérnek a háncs alatt. Mindig megbízható helyről vásároljunk a kellemetlenségek elkerülése végett, még ha kicsit drágább is a növény. Figyeljünk a gyökérnyakon lévő oltás megfelelő forradására, de a gyökérzet se legyen túl kicsi vagy túlzottan csonkolt.

Mielőtt beszerezzük a gyümölcsfaoltványokat, ellen­őrizzük otthon a talajt – hívja fel a figyelmünket Tarnóczky Edit, az Acer Faiskola munkatársa. Ha nagyon agyagos, kemény, sűrű és levegőtlen, akkor nagyobb gödröt kell ásni, és lazább talajjal, tőzeggel, egyéb talajlazítóval érdemes javítani a minőségen.

– Amikor választunk egy fajtát, ne felejtsük el megnézni, hogy öntermékeny (önmagától tud megtermékenyülni), vagy kell hozzá porzó fajta. Az almánál, körténél minden fajtához kell porzó fajta, és a legtöbb cseresznye fajtánál is – figyelmeztet a szakember.

Ha már megvásároltuk az ültetni valókat, akkor fontos, hogy óvjuk a gyökereit. Szállításkor érdemes zsákba csomagolni, hogy ne érje a szél. Javasolt, hogy ültetés előtt egy napig vízben álljon, és ültetéskor, illetve utána bőségesen öntözzük meg több alkalommal.

Ha trágyáznánk is

– Az ültetés előtt kicsit vágjuk vissza a gyökereket, hogy a földbe helyezés után, a friss vágások mentén hamarabb meginduljon a gyökérképződés. Helyezzük a facsemetét a kiásott gödörbe, majd finoman tapossuk a földet a gyökerekhez, hogy ne maradjon körülöttük levegő. Végül ismét öntözzük meg jól, hogy a víz bemossa a földet a gyökerek közé – magyarázza az ültetés menetét Tarnóczy Edit.

Ha szeretnénk trágyázni a földet, amelybe ültetünk, figyelni kell arra, hogy a fa gyökerei ne érintkezzenek a nyers trágyával. Ehhez a trágya és a gyökérzet között egy legalább 20 centiméteres földréteget kell képezni, különben a trágya kárt tesz a gyökérben, megégeti azt. Ha van lehetőségünk, inkább érett trágyát használjunk. Ültetőtabletta használata esetén 5-8 centiméter föld kerüljön a gyökér és a tabletta közé.

Ilyenkor ősszel ültethetjük a bogyós gyümölcsöket, a kösz­métét, a málnát és a ribizlit is, de aki dísznövényt szeretne most ültetni, az is bátran megteheti, hiszen ezek is egészen a fagyokig ültethetők – tette hozzá a faiskola munkatársa.

Horváth Imre

Kapára, metszőollóra vár Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Az ősz beköszöntével nem lett kevesebb a feladat a kertekben, udvarokon, sőt! Egyik pillanatról a másikra köszönt el a nyári jó idő, és köszöntöttek be a fagypont körüli éjjelek és hűvös nappalok, amelyek jó néhány feladatot is hoztak magukkal a kiskertekben. –... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA