Indulhat a grillszezon

A jó idő beköszöntével hivatalosan kezdetét vette a grillszezon. A szabadtéri sütögetés tökéletes hétvégi program a barátok vagy a család összehozására. Sőt, még az alakunknak is jót tehetünk az ínycsiklandozó grillételekkel, ha figyelembe vesszük a Carbona séfjének tippjeit.

A grillételek egyik előnye, hogy sokkal egészségesebbek, mint az olajban vagy zsírban sült társaik. Ráadásul a grillezés során a tápanyagok is jobban megőrződnek, az ételek kevésbé zsírosak, így a nagy hőségben sem ülik meg a gyomrot. Egy kerti grillsütő segítségével fenséges lakomákat rendezhetünk. Annak érdekében, hogy minél egészségesebb ételeket készítsünk, érdemes megfogadni Barcza Zoltán, a NaturMed Hotel Carbona séfjének tanácsait.

Készítsük elő a húst

Hús nélkül nem igazi a grillezés. Mindig figyeljünk azonban arra, hogy a zsírosabb részeket eltávolítsuk a húsról sütés előtt, és lecsöpögtessük a páclét, így kevésbé fog füstölni a grillsütő. Amennyiben oldalast grilleznénk, pároljuk elő a csontos húst. A séf azt tanácsolja, hogy készítsünk mellé egy só, bors, mustár, méz és préselt fokhagyma alkotta krémes pácot, amivel bekenjük a párolt húst, és már mehet is a grillre.

Ezzel a módszerrel finom kérge lesz az oldalasnak. Ha pedig szeretnénk elkerülni a felesleges kalóriákat, akkor válasszunk a marha és a sertés helyett csirkehúst, vagy ami még jobb, halat, de fontos, hogy lehetőleg ne legyen füstölt vagy pácolt. Akár parázson, grillfóliába csomagolva is elkészíthetjük. Mellé tehetünk még nagyobb csíkokra vágott paprikát, cukkinit, lila hagymát, gombát és rozmaring­ágat. Adjunk hozzá egy kis citromborsot, citromlevet, majd locsoljuk meg olívaolajjal. Lehetőleg a fóliát zárva tartva süssük, amíg megpuhul, azután nyitott fóliában grillezzük tovább és kész is a mennyei étel.

Figyeljünk a változatosságra

Érdemes viszont nem csak a húsokra koncentrálnunk a menü összeállításakor, hiszen számos más lehetőség is a rendelkezésünkre áll. Tavasszal és nyáron a zöldségek hatalmas tárházából válogathatunk. A paprika, a paradicsom, a cukkini és a padlizsán teljesen „grill-kompatibilisek”, de akár spárgát is süthetünk grillen. Egy kis fűszer, és mehet is a rácsra. A nyár örök klasszikusa a kukorica, melyet vajjal bolondíthatunk meg.

A grillezés nemcsak a sütögetésből áll, komoly előkészületeket igényel. Meg kell pucolni a zöldségeket, be kell pácolni a húsokat. Az olajos pácoknál figyeljünk rá, hogy olyan olajokat használjunk, amelyek bírják a magas hőfokot. Ilyen például az olívaolaj, a mogyoróolaj, a szezámolaj vagy a napraforgóolaj. Ha pedig szószokat kínálunk a húsok mellé, törekedjünk arra, hogy házilag készítsük el őket, így elkerülhetjük a plusz kalóriákat, ami a bolti verziók magas cukor- és fűszertartalmából adódna. Ráadásul, ha mi készítjük el, pontosan tudjuk majd, mi került bele.

+1 tipp

Ha van rá mód, fatüzelésű grillsütőt használjunk. Különleges aromát ad ugyanis az ételnek.

– ÉM –

Desszertet a grillrácsról

Nemcsak húsokat és zöldségeket grillezhetünk. Ha egy kis édességre vágyunk, bátran próbáljuk ki például a grillen sült szalagos fánkot. A gyümölcsökkel is bátran kísérletezhetünk. A banán, az ananász, az alma, a barack és a grapefruit grillezve biztosan üde színfoltjai lesznek egy kerti partynak.

