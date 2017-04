Indulhat a csatornázás Dél-Borsodban

Aláírták a bükk­ábrányi szennyvíz agg­lomeráció konzorciumi szerződést a polgármesterek a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. Ezzel elkezdődhet a hat települést érintő fejlesztés.

Hosszú várakozás után

Szalai Szabolcs, Bükkábrány polgármestere kiemelte, több évtizedes várakozás, előkészület után indulhat el a szennyvízcsatorna-beruházás. Sokéves lemaradásban vannak a környéktől, de sok támogatást kaptak most. Föl­elevenítette, hogy 2016. júniusban került be egy kormányrendeletbe a hat települést (Bükkábrányt, Kácsot, Tibold­darócot, Csincsét, Vattát és Borsodgesztet) érintő beruházás lehetősége. Utána kormányhatározat is támogatta a megvalósulást, és 2,73 milliárd forintnyi uniós támogatást, valamint félmilliárd forint állami forrást kaptak rá. A lakosoknak nem kell önrészt hozzátenniük a rendszer kiépítéséhez, ugyanakkor a rákötést nekik kell majd állniuk. A polgármester kifejtette, rövid a határidő a kivitelezésre, 2020-ig be kell fejezniük, de a programiroda segíti az önkormányzatokat a megvalósításban. Ők bonyolítják le a közbeszerzést is. Az idei év a papírmunkáról szól, jövőre látványosan megindul a munka, 2019-re elkészülhet a csatornázás.

Tállai András, a térség parlamenti képviselője visszatekintett a múltba, mint mondta, már az ezredforduló táján szó volt a projektről, de akkor még csak három községet érintett volna. Akkor ez nem sikerült, s az azóta létrejött kezdeményezések sem valósultak meg. Ezúttal három másik település is csatlakozott, közülük Borsodgeszt helyzete egyedi, mert távol fekszik a többiektől, de önálló tisztítóművet költséges volna építeni. Vatta korábban Emődhöz csatlakozott volna, Csincse pedig kivárt. Tállai András azt is megjegyezte, a térségben Gelejen és Egerlövőn is lesz szennyvízberuházás.

ÉM-TB

