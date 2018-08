Indul az allergiaszezon, támadnak a pollenek

Már jó ideje virágzik a parlagfű a szintén kellemetlen tüneteket okozó fekete ürömmel együtt. Az Országos Közegészségügyi Intézet figyelmeztetése szerint a parlagfű koncentrációja a napokban magas, illetve nagyon magas besorolást kap, így kötőhártya-gyulladástól, szemviszketéstől, orrfolyástól, orr­dugulástól, száraz köhögéstől, prüszköléstől szenvedhetnek az érintetettek.

A kártékony pollen hatósugara igen nagy, hiszen a virágzási helyétől akár több száz kilométeres távolságra tartózkodó pácienseket is irritálhat. Az érzékenyek körébe tartozók, ha tehetik ki se mozduljanak otthonukból, kora reggel vagy este szellőztessenek csak és ne sportoljanak ilyenkor a pollenektől terhelt szabad levegőn.

A parlagfű az egyik legerősebb allergén, mely a virágzási helyétől több száz kilométeres távolságra is igen komoly panaszokat vált ki az erre érzékenyek körében. Vannak, akik tisztában vannak betegségükkel, míg mások nem tudják az irritációk okát, előzőeknek célszerű már a szezon előtt is alkalmazni az orvos által javasolt szereket, utóbbiaknak pedig kivizsgáláson szükséges részt venni, hogy kiderüljön, milyen allergén rontja a közérzetüket.

Óvatos üzemmód

– A szénanátha prüszköléssel, orrfolyással, szemviszketéssel, könnyezéssel jár, társulhat hozzá száraz köhögés is, az egész hörgőrendszerünket irritálhatják a pollenek, melyek a légvétellel nem csak a felső, hanem az alsó légutakba is bekerülhetnek – hangsúlyozza Dezső Edit főorvos, tüdőgyógyász, allergológus és rehabilitációs szakorvos. Kifejtette, a július kegyes volt a gyakori esőzések miatt, ám a múlt héten már súlyos tünetek jelentkeztek több páciensénél.

Úgy véli, a gyógyszeres kezelés mellett az életmód is fontos. A páciens óvja magát, ne töltsön sok időt szabadban, ne ilyenkor sportoljon kint, a szellőztetést a kora reggeli késő délutáni, esti órákra kell ütemezni, mikor nem kiugróan magas a pollenkoncentráció. Ilyenkor célszerű gyakrabban kezet, hajat mosni és ruhát váltani. Így részben megelőzhető az irritáció.

Alvászavarok

Az allergiások zöme alvásgondokkal is küzd, ez kihat a koncentrációs képességükre és teljesítményükre.

– Könnyen felborulhat a bioritmusuk. Bizonyos anyagok, alvás közben termelődő hormonok mennyisége megváltozik a szervezetükben, és gyakran társul ezekhez még vérnyomásprobléma is. Így azt hiheti az érintett, komoly szervi bajai vannak, miközben „csak” az allergia frusztrálja. Az orvostudomány a gyógyszereken kívül az immunterápiát is bevetheti, ilyenkor injekció vagy cseppek formájában a tisztított allergént adagolva toleranciát váltanak ki. Ám ez sem hoz végleges gyógyulást, a kezelés után újra jelentkezhetnek a kínzó tünetek.

Természetes gyógymód

Sok régi orvos úgy tartotta, nincs olyan nyavalya, amit ne szüntetne meg a tengerparti levegő, ám a barlangok jótékony hatásaira a II. világháborúban figyeltek fel, a bombázások elől, sokan hegyi barlangokba bújtak, ahol elmúltak a légzőszervi panaszaik. A lillafüredi Szent István barlangot is évtizedek óta használják gyógyászati célokra is.

– Ez is a rehabilitációs kezelés része lehet. Alacsony hőmérsékleten magas páratartalommal szélmentes, pollen és csíramentes környezetben tornagyakorlattokkal átszellőztetik a légzőrendszert, így csökken a nyálkahártya gyulladása, és megszűnik a kellemetlen irritáció – magyarázza a főorvos.

Népbetegséggé vált

Hazánkban körülbelül 2,5 millió ember allergiás a parlagfűre. Tüsszögés, orrfolyás és viszketés, orrdugulás, alvás­zavarok, garat-, fül- és szemviszketés, könnyezés, kötőhártya-gyulladás, fáradság kínozza őket ilyenkor. Gyakran elhanyagolt magántelkeken burjánzik a gaz, melyet az időben elvetett megfelelő haszonnövényekkel is ki tudna a gazda szorítani a portájáról, ám, ha a föld parlagon hever, ilyenkor legalább a parlagfüvet irtani kell, mert a hatóságok megbírságolhatják a gondatlan tulajdonost.

