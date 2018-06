Indián banán a sárospataki kertben

Az mindig lebilincselő, ha valaki értelmes hobbival tölti ki az életét. Az már ritkább, ha valaki ezt a szenvedélyt egzotikus gyümölcsök nevelésében találja meg. A sárospataki Pongrácz László két kertjében is ezt teszi.

Fügével indult

– Ez a szenvedély a gyerekkoromra nyúlik vissza – mondja Pongrácz László a kiwiligetben. – A szomszéd bácsinak volt egy fügefája, amit nagyon takargatott mindenki előtt. Egy szem fügét sem ettem belőle soha, de elhatároztam, egyszer nekem is lesz fügefám.

Lett is, de ahogy az árkádszerűen fölöttünk átnyúló, legalább ötféle kiwibokor árnyékában meséli, az első fa datolyaszilva lett, de azért fügefája is van.

– 2005-ben eljutottunk Kínába és Pekingben az egyik piacon megláttam egy a datolyaszilvát, vagy más nevén kakiszilvát, teljesen tudományos nevén Diospyros kakit. Kiválasztottam egy viszonylag kemény tapintású gyümölcsöt, de az árus kivette a kezemből és adott egy sokkal puhábbat. Ahogy beleharaptam, már tudtam, ilyen nekem kell. Peking éghajlata hasonló a magyarországihoz, tehát ha a datolyaszilva ott megterem, akkor nálunk is. Visszafelé együtt repültünk a ralis Szalay Balázs szüleivel, akiknek gyümölcsfa-lerakatuk volt. Kérdeztem, lehet-e tőlük datolyaszilvát venni. Azt mondta Balázs édesapja, mindent lehet, csak pénz kérdése. Végül nem tőle vettem, hanem egy dunántúli állatorvostól, akinek szintén a gyümölcsfák nevelése volt a hobbija.

Strapabíró körtefa

Amíg a nevezetes fához sétálunk, útba ejtjük a mézbogyó bokrot, amely azért is különleges, mert már ilyenkor terem, ráadásul a szibériai fajtája a mínusz 50 fokot is kibírja. Muszáj kóstolni, a hosszúkás, kék héjú gyümölcs ízét nem lehet sehová sorolni. Ilyenkor óhatatlanul összehasonlítanánk a már ismert gyümölcsízekkel, de hát azokat is tanultuk valamikor, mire rögzült. A mézbogyónak tehát olyan íze van, mint a mézbogyónak. Édes, finom. Pongrácz László kertje folyamatos változásban van. A mézbogyó már termőre fordult, a minikiwi már mutatja magát, a datolyaszilva termése már kibújik a virágszirmok takarásából. A kínai datolyaszilván viszont még a méhek dolgoznak, mert az még csak most virágzik. Az indián banán, a pawpaw több helyen is megtalálható a kertben.

– A legtöbb gyümölcsfámat határon belülről szereztem be. A pawpaw egyszer szembejött velem egy külföldi piacon, de végül kiderült, az papaja. Néha a kereskedőik sem tudják pontosan, mit is árulnak. A kiwik között van olyan, amelyből egymás mellé kell ültetni a porzóst és a termőst, de van olyan kiwi, amely öntermő.

Pongrácz László az egzotikus gyümölcsök mellett hagyományos gyümölcsfákkal is foglalkozik.

– A körtefám kedvelhet, mert legalább nyolcféle körtét oltottam már bele. Ahol megláttam egy olyan körtét, ami megtetszett, hoztam egy ágat, és beleoltottam. A barackfám Miskolcról származik. Mesélték, a Petneházy lakótelepen van egy nagyon jó termésű barackfa. Senki sem háborgatja, nem gondozza. Elmentem, hoztam egy pár ágat, lassan már termőre is fog fordulni.

Pongrácz László szívesen osztja meg a tudását a gyümölcsökről.

– A termések egy részét mi esszük meg, vagy elosztogatom annak, aki kéri. Néha annyi a termés, hogy úgysem bírnánk megenni.

