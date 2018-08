Imitátortáborral készülnek a miskolci elsősegélynyújtó versenyre

A megmérettetés érdekessége, hogy a szimulált baleseti szituációk többségét a nyílt utcán játsszák majd el. Augusztus 6. és 10. között felkészítő­tábort rendeznek, amely egyben akkreditált elsősegélynyújtó képzés is.

A baleseti szimulációkat valós élethelyzetekben és szakmai gyakorlatként is fel lehet használni.” Grubert Roland

A közel nyolc órán át tartó megmérettetés különlegessége, hogy a baleseti szituációk többsége a nyílt utcán történik, azaz a sérülteket a miskolciak előtt látják majd el a megyei elődöntőkben legjobbnak bizonyuló csapatok – tudtuk meg a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének képviselőitől csütörtökön, a minorita rend Kelemen Didák Fiúkollégiumában tartott sajtótájékoztatón.

Akkreditált képzést kapnak

– Augusztus 6-a és 10-e között egy imitátortábort rendezünk Miskolcon, ami két akkreditált képzésből áll, tehát tanúsítványt kapnak a végén azok, akik sikeresen levizsgáznak. Ez már a közvetlen előkészítése a versenyre való felkészülésnek. Az oklevéllel rendelkező imitátorok biztosítják majd a konkrét feladatokhoz a szakmai hátteret szeptemberben. A képzésen megtanulják a törések, égés, zúzódások ellátását és szinte minden baleseti szituációt. Ezenkívül ismereteket szereznek a betegségtünetekről és begyakorolják a fájdalom és az ájulás eljátszását. Akik eljöttek a táborba, nekik elsődleges feladatuk, hogy a versenyen helytálljanak, de a későbbiekben is számítunk a munkájukra, bemutatókon és képzéseken – mondta el Grubert Roland, a Vöröskereszt megyei szervezetének elnöke.

Nemzetközivé nőtte ki magát

A versenyre több mint 650 résztvevő érkezik hazánkból és határon túlról.

– Minden magyar megyéből általános, középiskolás és felnőtt kategóriában jöhetnek, de Kárpátaljáról, illetve Hargita megyéből is neveztek csapatok, valamint a Kirgiz Vörös-Félhold főigazgatósága is ellátogat hozzánk. Összesen 60 imitátorral dolgozunk majd együtt, akiknek a fele vesz részt a felkészítőtáborban, a többiek régi önkénteseink. A fiatalokat főként az motiválja a versenyen, hogy minél többen megtanulják az elsősegélynyújtást, de a baleseti szimulációkat valós élethelyzetekben és szakmai gyakorlatként is fel lehet használni – hangsúlyozta az elnök.

