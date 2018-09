Imitált vészhelyzetek Miskolc belvárosában

Péntek este ünnepélyes keretek között, a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskolában nyitották meg a közel fél évszázados múltra visszatekintő országos elsősegélynyújtó versenyt. A Magyar Vöröskereszt vetélkedőjének előestéjén Kriza Ákos, Miskolc polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Az interaktív egészségügyi rendezvénynek minden évben más város ad otthont, húsz év után ismét a borsodi megyeszékhelyre érkezett a programsorozat.

Hogy segítsünk?

A megmérettetés szombat reggel fél nyolckor kezdődött a Szinva teraszon. Az élethűnek tűnő baleseti szituációkat a nyílt utcán, a járókelők szeme láttára rendezték meg forgalmas belvárosi helyszíneken. A 21 állomásos körpályán 290 elsősegélynyújtó (21 gyermek, 21 ifjúsági és 16 felnőttcsapat) mérte össze tudását. A versenyen a 74 képzett imitátor mellett részt vett az Országos Mentőszolgálat 60 mentőtisztje is. Utóbbiak versenybíróként a feladatmegoldások szakszerűségét pontozták. Így az utca népe is láthatta, hogy kell eljárni, ha közelünkben rosszul lesz valaki. A belvárosban sétálók hétvégén végignézhették, mit kell tenni, ha valaki összeesik a forgalmas utcán, hogy lehet segíteni az epilepsziás rohamtól rángatózó emberen, hogyan lehet gyorsan elállítani a vérzést bizonyos sérülések esetén, mi a teendő, ha szívinfarktus jeleit észleljük valakin, és az újraélesztési kísérletet is bemutatták.

– Ez igen élményszerű találkozó, a program iránt érdeklődő laikusok is testközelből láthatják, mi a teendő vészhelyzetekben, például a szűnni nem akaró vérzés esetén azonnal cselekedni kell. Ezeket a szituációkat imitátorok szemléltetik művérrel és sminkelt sebekkel – sorolta Kovács Dávid, az egyik főszervező, aki úgy véli, a magas szakmai színvonalú verseny a járókelők oktatását is szolgálja.

