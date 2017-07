Íme a nagy miskolci alvásfelmérés: Álmosan ébred a város reggelente

A Matracman Alvásblog által készített kérdőívet 1393 miskolci töltötte ki, a felmérés nem volt reprezentatív, de jól mutatja, hogy van még fejleszteni a magyar alváskultúrán. A részletes elemzés az infografika alatt olvasható.



Miskolc alvási szokásai – részletes elemzés

Talán a legkönnyebben eldönthető kérdés volt, hogy reggelnte kipihentnek érezzük-e magunkat. Meglepő, hogy a válaszadók fele már a reggeli ébredés után is arról számol be, hogy álmos, kialvatlan.

Fáradtak a miskolciak

Nem egyedülálló a miskolciak válasza, amely sajnos jól illeszkedik az egész országban szerzett tapasztalatokhoz. A kérdőívre adott válaszokból azonban az is kiderül, hogy könnyedén tudnánk tenni azért, hogy ez az arány pozitív irányba változzon.

Persze rengeteg dolog okozhatja a fáradtságot, de talán a legelemibb probléma az, hogy nem fordítunk elég időt az alvásra. Majdnem minden ötödik ember jelölte meg válaszként, hogy naponta 5 órát vagy kevesebbet alszik. A tudomány jelenlegi állása szerint 6 és 7 óra közötti alvásidő lenne a minimum, amire a teljes regenerálódáshoz szükségünk lenne, így azok sincsenek teljes biztonságban, akik naponta 6 órát alszanak.

Ez azt jelenti, hogy azok akik állandó jelleggel 5 órát alszanak, gyakorlatilag súlyosan kialvatlanok. Ez a kialvatlanság nem csak abban jelentkezik, hogy egész nap ásítozunk, hanem ennél sokkal fontosabb problémákat is okoz. Egyrészt szervezetünk is legyengül, könnyebben leszünk betegek, végső soron pedig rövidebb élettartam vár ránk, könnyebben szedünk össze súlyfelesleget is, amelyből már csak egy lépés, hogy diabétesz alakuljon ki nálunk.

A betegségek mellett azonban a kialvatlanság súlyos hatással van hangulatunkra is. A fáradt ember türelmetlenebb, hisztisebb, könnyebben jön ki a sodrából, negatívabban áll a világ dolgaihoz – nem véletlen, hogy komoly kapcsolat van a depresszió és az állandó kialvatlanság között. Ha ez az állapot állandósul, akkor az a környezetünkre is negatív hatással lehet, végső soron kapcsolataink is rámehetnek.

Az adatokból jól kiolvasható, hogy a kevés alvás mekkora problémát jelent. Azok között, akik napi 5 órát vagy kevesebbet alszanak, mindössze minden negyedik személy mondta, hogy reggel kipihent, míg a többieknél ez az arány minimum a duplája volt. A napi 8 órát alvók a legelégedettebbek, a maguk 66 százalékával.

Azon kívül, hogy mennyi időt szánunk rá, a megfelelő alvásnak vannak egyéb feltételei is. A válaszadók majd negyede jelölte meg, hogy éjszaka forgolódik, ami utalhat arra is, hogy egyszerűen túl kemény matracon alszanak, de az sem javíthat sokat a helyzeten, hogy még mindig rengeten szorulnak arra, hogy kinyitható kanapén aludjanak, amit inkább ülni találtak ki, mint alvásra.

A kérdőívek elemzéséből fény derült arra is, hogy a miskolciak nagy többsége valamilyen elektronikai eszközt használ a lefekvés előtti 30-60 percben. A legtöbben tévét néznek – minden második ember – ami különösen rossz, hiszen ahogyan arról már írtunk, a tévénézéssel nem csak az a baj, hogy nem hagyja kikapcsolni az agyat, de az általa sugárzott kék fény konkrétan akadályozza a melatonin termelődését is, ami azért rossz, mert ez a hormon felelős az alvásunk minőségéért.

Természetesen a többi elektromos eszköz sem sokkal jobb az alvásunkra nézve. Ha mindenképpen muszáj, akkor lehetőleg kapcsoljuk be az éjszakai módot – amennyiben van a készülékünkön.

Sokkal jobban járunk, ha a lefekvés előtti fél órát, órát inkább olyan tevékenységgel töltjük, ami segít levezetni a nap stresszt. Ilyen lehet a zenehallgatás, olvasás, de érdemes és hasznos tevékenység a családdal töltött idő is – párunk is hálás lesz és kipihentebbek is leszünk.

Ha az eddigi felméréseket nézzük, akkor Miskolc alvási szokásai nem térnek el az országos átlagtól – persze van még mit fejleszteni a jelenlegi helyzeten.

A probléma az, hogy az alvásnak még nincs meg a helye az egészségtudatos életmódban. A rendszeres testmozgás és az egészséges étkezés már mindenkinek ott van a fejében, de az alvás életünkre gyakorolt hatását még nem ismerjük eléggé. Pedig ugyanolyan fontos szerepe van, mint a másik kettőnek. Hiába mozgunk és eszünk rendesen, ha kialvatlanok vagyunk, akkor bizony úgy fogunk kinézni, mintha 10 évvel idősebbek lennnénk – a bőrünk biztosan.

A Matracman Alvásblog összeszedett 7 tippet, amivel azonnal tudtok javítani az alvásotok minőségén:

Lehetőleg késő délután már ne igyatok koffeintartalmú italokat.

Próbáljátok az alvás előtti egy órában hanyagolni a tévézést.

A délutáni alvás ne legyen hosszabb 20-30 percnél.

Este már kerüljétek a nehéz, zsíros ételeket.

Aludjatok legalább 7 órát minden nap!

Legyen rendszer a mindennapjaitokban. Próbáljatok mindig ugyanabban az időben aludni menni.

Ne használjátok a telefon szundi funkcióját! Erről hamarosan cikket írunk, de addig is: ne használjátok.

Forrás: Matracman Alvásblog | Hahn Gábor

