Ilyenkor már szinte mindent visznek

Ezek már az utolsó ajándékok, még egy parfüm, és mindenkinek megvan a meglepetése – mondta megkönnyebbülve Szabó Péter a hét elején. Nem volt nagy kedve vásárolgatni, de napközben dolgozik, így csak az este maradt, hogy a fa alá valókat beszerezze. „Minden évben megfogadom, hogy nem hagyom az utolsó pillanatra az ajándékbeszerzést, de az idén sem rajtam múlt, dolgoznom kellett…” – tette hozzá. Kicsit aggódva azért elárulta, a kisfiának szánt legót nem találta meg a játékboltban. Még a Jézuskának írt levelet is megmutatta, azt ugyanis vitte magával, hogy ki tudja ejteni a különleges játék nevét.

– Én már nagyon fáradt vagyok, de az asszonyt kell követnem boltról boltra – ezt már József mondta félig tréfásan, amikor a bevásárlóközpont padján üldögélve megszólítottuk. – Kora reggel indultunk útnak, tudom, hogy muszáj, mert itt a karácsony, de ezt a shoppingolást nem nekem találták ki. Így, amíg az asszony begyűjti az ajándékokat, én, ha tehetem, megpihenek valahol.

Voltak azonban, akik élvezték a vásárlást, persze azért, mert az ajándékok mellé saját maguknak is becsúszott egy-egy apróság. Kecskés Kata egyébként is imád vásárolni, árulta el, de a karácsonyi készülődés különösen a kedvence. „Előre írok egy listát arról, hogy kinek mit veszek majd. Ezt általában tartom is, váratlan kiadás csak az, ha magamnak is vásárolok valamit. Ma a szüleimnek jöttem el ajándékot beszerezni, de egy cipő nekem is jutott. Egyedül indultam, a barátnőm hamarosan csatlakozik hozzám. A férjem dolgozik, de ő egyébként sem bírná ezt, nem érti, mit lehet órákig nézni a ruhákon” – mondta.

– Egy percem sincs, ebédelni sem tudok – panaszolta az egyik bevásárlóközpont eladója. Az egyik ruhaboltban dolgozik, elmondása szerint már két hete roham van az üzletükben. „Eleinte még csak válogatnak a vásárlók, karácsony előtt pár nappal pedig már szinte mindent visznek. Sokszor csak lekapják a polcról, hogy jó lesz az még valamire. Az ünnep után meg hozzák vissza, ez a szokásos menetrend” – árulta el.

A népszerűek

– A vásárlási roham egyre inkább kitolódik, nálunk pénteken indult be – ezt már Kondás Vilmos, a Géniusz Könyv­áruház tulajdonosa mondta. – Most már mindent visznek, de az idén nagyon keresettek a miskolci könyvek: a közelmúltban megjelent Milli és Rémi című mesekönyv, amit Tajthy Krisztina és Boda Lídia írtak, valamint Fedor Vilmos: Miskolci legendák kötete.

A slágerkönyvek közül kiemelte még Lőrincz L. László, Kepes András, Lakatos Levente, Müller Péter új könyveit is. „Azt is megfigyeltük, az idén sokkal több szakácskönyv fogy, reneszánszát éli ez a műfaj. Egyre többen akarnak megtanulni főzni. De az egészségre is jobban figyelnek, éppen ezért igazi kedvenc az E-mentes övezet című könyv, aminek egyik szerzője a népszerű rádiós, Sebestyén Balázs” – sorolta Kondás Vilmos.

– Tavaly a karácsonyi ajándékozási listán negyedik volt a könyv, de azt gondolom, ez idén sem lesz másképp. Szeretik az emberek a könyveket, azt gondolom, nem is nagyon lehet egy jó könyvvel melléfogni – vélekedett Kondás Vilmos.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA