Ilyen még nem volt: nyolc egykori eddás a színpadon

Valóban olyan produkciót láthat és hallhat a közönség Miskolcon, amelyre eddig még nem volt példa, és kérdéses, hogy még egyszer lehet-e majd egy színpadon látni az Edda nyolc egykori tagját egy koncerten.

Születésnapot ünnepelnek

A koncert alapját a Zártosztály nevű formáció adja, amely 2013 februárjában egyetlen koncertre állt össze, ám annyira jól sikerült a buli, és annyian várták, kérték a folytatást, hogy 2014-től folyamatosan koncertezésben és életben maradtak. A banda tagjai között három volt Edda tagot találunk Csillag Endre „Csuka”, Mirkovics Gábor „Zserbó” és Donászy Tibor „Tipcsi” személyében, akikhez Lázár Zsigmond „Zsiga” billentyűs és az Irigy Hónaljmirigyből ismert Sipos Péter „Sipi” csatlakozott.

A Zártosztály koncerteken már felbukkant több más ismert zenész mellett egykori Edda tag, így az Egyesült Államokban élő Barta Alfonz „Talfi” és Zselencz László „Zsöci”. A mostani koncert apropóját az adta, hogy Talfi idén ünnepli a hatvanadik születésnapját.

– Talfi kérte, hogy a születésnapja alkalmából trombitáljuk össze az egykori bakancsos Edda tagokat, így elindult a szervezés és a Zártosztály tagjai mellett vállalta a koncertet Zsöci, Fortuna László „Tüsi”, Csapó György „Buksi” és Darázs István „Dudi” – meséli lapunknak Mirkovics Gábor.

A Zártosztályba a dobok mögé az Eddát szintén megjárt Hirleman Bertalan ült Donászy helyére. A szervezés közben megkeresték Slamovits Istvánt is, ő azonban már nem foglalkozik zenéléssel és nem vállalta a hazautazást Németországból.

Hatalmas az érdeklődés

A koncert gerincét olyan dalok adják, amelyek az Edda elsőtől a hetes albumáig szerepeltek. A miskolci mellett július 15-én a fővárosi Barba Negra klubban ismétlik meg a koncertet.

– Pár napja értékesíti az Ifjúsági Ház a jegyeket, de már hatalmas az érdeklődés, így nem árt sietnie annak, aki ott akar lenni. Korábban is megvolt az igény arra, hogy legyen több ilyen koncert, de nagyon nehéz mindenkinek megfelelő időpontot találni még a Zártosztállyal is, Sipi elfoglaltsága miatt. Pedig látva a programot, több városból is kerestek. Miskolcon azért megtaláljuk a módját, hogy nagy érdeklődés esetén is mindenki élvezhesse a koncertet – tette hozzá Zserbó.

