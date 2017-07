Illegális bevándorlás – Orbán: a határ megvédése nemzeti feladat

A kormányfő úgy fogalmazott: minden nemzet a marsallbotját a saját zsebében viseli, és amelyik ország Brüsszelre vár, az megérdemli a sorsát.

“Az a nemzet, amely nem tudja megvédeni az érdekeit, az a nemzet nincsen, vagy ha még most van is, el fog tűnni” – hangoztatta.

Orbán Viktor értelmes munkamegosztást szorgalmazott az unión belül, értékelése szerint az áradatot nem lehet Brüsszelből megállítani és jó migránspolitikát folytatni. “Nincs szükségünk közös európai menekültpolitikára és nincs szükségünk közös európai menekültügynökségre, abból csak káosz, baj és szenvedés lesz” – jelentette ki.

Értékelése szerint Brüsszelben “papírízű”, nem működő javaslatokat dolgoznak ki, a leghumánusabb vezető szerepében tűnnek fel, miközben százával fulladnak a vízbe az emberek, nő a terrorveszély és az antiszemitizmus Európában.

Példaként beszélt arról, hogy Magyarország három hónapot várt az európai megoldásra a balkáni áradat idején, majd annak híján lezárta a határait, módosította a szükséges törvényeket, felépítette a kerítést, megállította az áradatot. “Ezt javaslom mindenkinek” – mondta.

A visegrádi országok által az olasz kormányfőnek írt levéllel kapcsolatban úgy vélte: Olaszországnak két lehetősége van, vagy “bezárják a boltot”, vagy elfogadják a segítséget. Szerinte az osztrákoknál és a németeknél “betelt a pohár”, és ha lezárják a határt, a migránsok mind ott maradnak náluk. Az európai kultúra egyik legfontosabb bölcsőjeként hivatkozott Olaszországra, amely kulcsfontosságú a mediterrán térségben, ezért egy stabil és erős ország igényét fogalmazta meg.

A kormányfő kitért arra is, hogy a V4 kifejezte csatlakozási szándékát a német és olasz néppárti belügyminiszterek javaslatához, amely szerint Líbiában kell megállítani a bevándorlást. Arra a felvetésre, hogy a szétszabdalt észak-afrikai ország egyik kormánya nem kér az EU segítségéből, azt felelte: ott katonai akciókat kell végrehajtani.

Orbán Viktor bírálta, hogy az unió támogatja azokat az ngo-nak nevezett szervezeteket, amelyek együttműködnek az embercsempészekkel. Az olasz sajtó tele van azokkal a bizonyítékokkal, hogy a Soros György által támogatott szervezetek hogyan működnek együtt annak érdekében, hogy Európából egy kevert népességű kontinenst hozzanak létre – tette hozzá.

A miniszterelnök az interjúban beszámolt Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő budapesti látogatásáról is, amelyet történelmi jelentőségűnek nevezett. Azt mondta, a miniszterelnök azért érkezett, hogy megvitassa, hogyan lehet Magyarországgal együttműködni a következő évtizedekben. “Találtunk is kulcsot az ajtóhoz” – mondta, példaként hozva, hogy az izraeli high-tech cégek fogadnak olyan magyar mérnököket, egyetemistákat, fejlesztőket, akik később ebben az iparágban akarnak dolgozni, és így hozzáférhetnek a legmodernebb izraeli technológiához is.

Orbán Viktor Benjámin Netanjahu és Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök budapesti látogatása, valamint az ankarai magyar-török csúcs közös pontjaként jellemezte, hogy a magyar emberek megvédéséről, a külső védelmi vonalak felépítéséről szóltak. Ezek kulcsországok az Európai Unió számára – folytatta -, amelyek ha az illegális migrációhoz vezető terrorista akciókat nem tudják megfékezni a Közel-Keleten, ha Törökország nem tartóztatja fel a migránsokat, ha Egyiptom 100 milliós népessége megmozdul, és ha Izrael a katonai erejével nem lép fel rendszeresen a militáns terrorcsoportokkal szemben, akkor Európa felé újabb és újabb migránsáradat indul meg.

A kormányfőt szombati tusnádfürdői beszéde apropóján kérdezték a korábbi, illiberális demokráciáról tett kijelentéséről is. Véleménye szerint lehetett gondolni, hogy szavaiból egy liberális ellentámadás bontakozik ki, de ennek jelentőségét nem becsülné túl. El kell utasítani azt, hogy Magyarországon a liberális azt jelentse, hogy ha nem a liberálisok nyerik a választást, akkor nincs többé demokrácia. “Mi az illiberális megközelítés hívei vagyunk, a demokrácia az demokrácia, nem kell hozzá jelzőt fűzni” – hangoztatta, nevetségesnek nevezve, hogy egy liberális párt veresége esetén az az első reflex, hogy megszűnt a demokrácia.

A kormányfő az interjúban azt is kijelentette: nincs olyan rendezvénye a világnak, amit Budapest városa ne tudna megszervezni. A vizes világbajnokság a bizonyíték arra, hogy ez így van – értékelt, kifejtetve: noha egy futball-világbajnokság megszervezése nem lenne ésszerű, minden más, amit a modern világban közösségi rendezvényként létre lehet hozni, annak házigazdájaként a magyar főváros bátran jelentkezhet.

“Ez nagy erő, nagy tudás és büszkeségre adhat okot” – jelentette ki, személyes elkötelezettségeként megjelölve, hogy Magyarországot erős országgá tegye.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA