Illegális bevándorlás – Nemzetbiztonsági bizottság: szükség van a kerítésre

A testület keddi ülésén meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok – köztük az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Terrorelhárítási Központ – képviselőit a határvédelem tapasztalatairól. Halász János, a bizottság fideszes alelnöke ennek alapján azt mondta: a határzár bevált, védi Magyarország és az Európai Unió biztonságát. Amióta kerítés van, csökkent Magyarországon a nemzetbiztonsági kockázat – hangsúlyozta.

Ezért is fontos a Sargentini-jelentést elutasító határozati javaslat azon pontja, miszerint Magyarország maga védi a határait – tette hozzá Halász János. Úgy fogalmazott: “fenntartjuk a kerítést, nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határvédelem jogát”. Ezzel a bizottság többsége is egyetért – közölte.

Mirkóczki Ádám, a bizottság jobbikos elnöke megerősítette, hogy a tájékoztató alapján a magyar határvédelemre szükség van.

Molnár Zsolt, a testület szocialista tagja azt hangsúlyozta: a határvédelem része a nemzeti szuverenitásnak. Kitért arra is, hogy a kötelező betelepítése kvóta nem támogatható, a kerítés jelen viszonyok között a helyén marad, azt senki nem akarja lebontani – szögezte le az MSZP-s politikus.

A Sargentini-jelentésről, valamint az azt elutasító országgyűlési határozati javaslatról viszont eltérő vélemények hangzottak el a bizottsági ülésen. A testület jobbikos elnöke Mirkóczki Ádám azt mondta: a brüsszeli dokumentum – melyet egyébként pártja nem támogatott – nem pusztán a bevándorlásról, a magyar határvédelemről, a kerítésről szól, hanem számos más kérdésben fogalmaz meg kritikát a magyar kormány politikájával kapcsolatban.

Az MSZP-s Molnár Zsolt is vitatta, hogy a Sargentini-jelentés a kvótáról, a bevándorlásról, a kerítésről szólna. Ennek nyomán úgy értékelt a nemzetbiztonsági bizottságnak nem is kellene foglalkoznia azzal.

A fideszes Halász János viszont azt hangsúlyozta: a Sargentini-jelentés a magyar határvédelmet is elítéli. Példaként kiemelte a jelentés 65. pontját, amely azt írja: megdöbbentőnek tartja a Magyarországon a migrációval kapcsolatban meghozott válaszintézkedéseket. Úgy értékelt: a Sargentini-jelentés egy “vegytiszta politikai nyilatkozat”, amely a Brüsszelben most még többséggel rendelkező “migránspárti elit” nyilatkozata. A jelentés azért született, mert Magyarország nem akarja beengedni az illegális migránsokat, nem akar bevándorlóország lenni. A jelentés elítéli Magyarországot, az ország biztonságát, s ezzel a nemzet biztonságát is kockára teheti – emelte ki Halász János. Hozzátette: ezért is fontos, hogy Magyarország ne engedjen a zsarolásnak, s jogi úton elégtételt szerezzen, forduljon bírósághoz az ügyben.

Böröcz László, a javaslat fideszes előterjesztője a bizottsági ülésen azt mondta: mindenki számára – aki a jelentés olvasta – egyértelmű, hogy annak fő mondanivalója a bevándorlásról, a migrációról szól, s hogy Magyarország milyen intézkedéseket hozott a migráció megállítására. A jelentés többi pontja pedig vagy lezárt ügyről szó, vagy olyanról, amelyről a tárgyalások még folyamatban vannak, vagy hazugságok – tette hozzá.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága keddi ülésén lezárta a Sargentini-jelentést elítélő országgyűlési határozati javaslat részletes vitáját. A testület többsége támogatta a javaslatot.

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA