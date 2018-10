Illegális bevándorlás – Menedékkérők Olaszországba szállításáról szóló híreket cáfoltak a német hatóságok

A berlini szövetségi belügyminisztériumban az ARD országos köztelevíziónak elmondták, hogy az intézkedés sikere érdekében rendszerint nem hoznak előzetesen nyilvánosságra részleteket elutasított menedékkérők elszállításáról, de a sajtótalálgatások miatt ezúttal közlik, hogy a következő napokban nem terveznek Olaszországba irányuló repülőgépes műveletet, úgynevezett toloncjáratot.

A bajor tartományi menekültügyi hivatalban is cáfolták a híreket, a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársasággal közölték, hogy a következő héten nem indítanak toloncjáratot Olaszországba.

A cáfolatok háttere a BR vasárnap közölt értesülése, amely szerint a bajor tartományi menekültügyi hivatal a következő hétre toloncjáratot szervez menedékkérőknek, akik kérelmét azért utasították el, mert megállapították, hogy Olaszországban érték el az Európai Unió területét, és ezért a menekültügyet szabályozó EU-s előírások – az úgynevezett dublini rendszer – alapján nem a német, hanem az olasz hatóságok illetékesek az ügyükben.

Az elutasított menedékkérőket korábban kizárólag a szövetségi rendőrség közreműködésével szállították el Németországból. Bajorország az első tartomány, ahol helyi szinten is foglalkoznak az üggyel. A müncheni vezetés nyáron állított fel erre egy szervezetet. A munkában a tartományi rendőrség is részt vesz. Toloncjáratokra szakosodott munkatársai a szövetségi rendőrségtől kaptak kiképzést. Július végén el is juttatták Milánóba az első toloncjáratot, amelyet a szövetségi rendőrségtől teljesen függetlenül szerveztek és finanszíroztak. Az embereket nem menetrend szerint közlekedő járattal, hanem bérelt repülővel, chartergéppel szállították.

Az újabb állítólagos tervekről a BR mellett beszámolt a dpa német hírügynökség és több olasz lap. Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes-belügyminiszter pedig figyelmeztetett, hogy lezárat minden repülőteret, ha Németország vissza akar szállítani charterjáratokkal Olaszországban regisztrált menedékkérőket.

“Ha valaki, Berlinben vagy Brüsszelben, azt hiszi, hogy migránsok tucatjait szállíthatja és rakhatja ki Olaszországban engedély nélküli charterjáratokkal, jobb, ha tudja, hogy nincs és nem is lesz e célra igénybe vehető repülőtér” – írta a Liga nevű párt vezetője a Twitteren.

