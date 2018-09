Illegális bevándorlás – ENSZ-vezető: csak a befogadásra hajlandó országokkal kellene elosztási rendszert bevezetni az EU-ban

Filippo Grandi a Handelsblatt című üzleti lapban megjelent interjúban a menekültügy körül az EU-ban folytatott vitákról szólva hangsúlyozta: “folyton egy európai menekültválságról beszélünk, amely így, ebben a formában nem is létezik”. Úgy vélte, menekültválság máshol van, például Libanonban, Pakisztánban, Kenyában vagy Kolumbiában.

Felvetette: vajon miért van az, hogy a UNCHR 50 százalékos alulfinanszírozottságtól sújtva folytatja programjait? Hozzátette: Európa nem képes megfelelő forrásokat biztosítani arra, hogy “helyben kezeljük a válságokat”. “Erről kellene vitatkozni ahelyett, hogy néhány hajóról veszekedünk” – mondta az olasz diplomata.

Kiemelte, hogy a menekültek bevándorlását “sajnos gyakran nagy problémának állítják be, holott az érkezők száma erősen csökkent” Európában. Ez “megnehezíti a megoldások keresését”. Hangsúlyozta, hogy 2015-ben valóban “nagyon sok ember érkezett”, és Európa felkészültsége nem volt megfelelő, most viszont “abszolút kezelhető” a helyzet, ezért most kell kialakítani azokat a mechanizmusokat, amelyekre Európának szüksége lenne egy esetleges újabb menekülthullám kezelésre.

Mint mondta, reméli, hogy legalább néhány EU-tagország elfogadja a UNCHR és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) javaslatát, amely szerint be kell engedni a kikötőkbe a Földközi-tengerről kimentett menedékkérőket szállító hajókat, gyorsított eljárással meg kell vizsgálni, hogy ki szorul védelemre, és ezeket az embereket szét kell osztani a befogadásra hajlandó országok között.

Aláhúzta: jó lenne, ha az EU közös megoldásra jutna, de látható, hogy a menekültek valamennyi tagállamra kiterjedő, kötelező elosztása “nem működik”. Azonban ha néhány tagállam összefog és létrehoz egy rendszert, “mások remélhetőleg követik őket később”.

– MTI –

