Ildomos-e babakocsival ruhaboltba menni?

Az ügy a fogyasztóvédelem elé került.

Nem értettek egyet

Baranyi Beáta azt meséli, alig kezdtek el nézelődni, és indultak beljebb az üzletben, az eladó hölgy rájuk szólt, hogy a férje maradjon a babakocsival, nehogy kár keletkezzen a ruhákban. A felszólításból vita lett, a pár szerint az alvó gyerek, vagy a száraz időben nem sáros babakocsival semmit nem kentek volna össze, az eladó hölgy és egy szintén az üzlethez tartozó úr azonban példákat sorolt arra, hogy miként keletkezhetne kár a ruhákban, illetve arra, hogy más boltokban is tiltják a baba­kocsit.

A pár elhagyta az üzletet és megkereste a fogyasztóvédelmet, ahol azt a választ kapták, hogy első körben be kell írniuk a panaszukat a vásárlók könyvébe, így a következő munkanap visszatértek, hogy ezt megtegyék. Ekkor azonban újabb vita következett.

– Kértem az eladó hölgytől a vásárlók könyvét, aki megtagadta azt. Azt mondta, hogy az vásárlóknak van csak, amit én keresek, az panaszkönyv, ami már régen nem létezik. Én válaszoltam, hogy tudom, hogy ezt kötelező kitennie és nem akadályozhat meg abban, hogy beleírjak. Háromszori kérés után leemeltem az eladópult mellé, a biztonsági kamera kivetítője mögé akasztott könyvet. A hölgy kivette a kezemből és eltette a pult alá. Én egy ideig még győzködtem, hogy tudom, hogy jogom van hozzá, legyen szíves, adja ide, mert írni szeretnék bele – mondja Beáta.

A vitában ismét nem jutottak dűlőre, és kis híján lökdösődés is lett a dologból, így ismét elhagyták az üzletet és panaszt tettek a fogyasztóvédelemnél. A napokban a határozat is megszületett: eszerint az üzletnek a jövőben tartózkodnia kell attól, hogy megakadályozzák a vásárlók könyvébe való bejegyzést. Az eredeti babakocsis problémával kapcsolatban azonban nem foglaltak állást, azt nem vizsgálták. Így Baranyi Beáta most az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé szeretné jelezni az ügyet.

Természetesen kerestük az üzletet is az esettel kapcsolatban, akik bár merőben másként látják az ügyet, nyilatkozni nem szerettek volna, és a nevük említéséhez sem járultak hozzá.

