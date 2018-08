Igyunk sok vizet, de mi segít még a hőségben?

Közel két hete tart a 30 fokot meghaladó kánikula, és nem látszik a vége. Az extrém hőmérséklet megviseli szervezetünket, azonban a terhelésen ­könnyíthetünk, ha odafigyelünk táplálkozásunkra.

Fontos először letisztáznunk, hogy milyen élettani hatásokkal jár a hőség. Az emberi test ideális „működési hőmérséklete” 36-37 fok körül van, szervezetünk ezt igyekszik fenntartani – és tesz bizonyos hűtési intézkedéseket ennek érdekében.

Hűtjük magunkat

Az erek kitágulnak, megnövekszik a véráram és ezzel is hűti magát testünk. Egy látványosabb jelenség az izzadás folyamata. Bőrünk alatt izzadságmirigyek lapulnak meg, amik dolgukat végezve vizet és oldott ionokat választanak ki szervezetünkből. Ez a keverék párologni kezd, ami hőelvonással járó folyamat – azaz így is hűtjük magunkat.

Utóbbiról köztudott, hogy jelentős folyadékveszteséggel járó folyamat. Ezért szükséges, hogy sok folyadékot fogyasszunk kánikula idején, és arra is figyeljünk oda, hogy az izzadás során elveszített ásványi anyagokat is pótoljuk. A folyadékveszteséget fokozzák bizonyos vízhajtó italok, mint az alkohol vagy a kávé, ezeket mindenképpen kerüljük, mert nélkülük is eleget izzadunk ki. A helyes étkezéssel is segíthetjük szervezetünk küzdelmét hőháztartásunk fenntartásában.

Zöldségek, gyümölcsök

A cukor és a só elvonják a folyadékot, az erős és csípős fűszerezésű ételek fokozzák a verejtékmirigyek működését, így legalább ideiglenesen, zárjuk ki őket étrendünkből.

Gyakran, keveset együnk, hiszen így kisebb energia­befektetéssel mennek végbe az emésztési folyamatok. Kitűnő alternatívát jelentenek a könnyed, lédús gyümölcsök illetve a zöldségek, amik pótolják a folyadékveszteséget és a gyomrunknak sem jelentenek komoly kihívást.

ÉM-KCs

