Így válhatunk saját brókerünkké

Sok befektető számára fontos, hogy gyorsan, olcsón, önállóan és helytől függetlenül intézhesse tőzsde ügyleteit. A modern technológiának köszönhetően már mindez realizálható, hiszen a magyar piacon is léteznek már jól működő online tőzsdei kereskedési rendszerek. Most mutatunk három olyan egyszerűen kezelhető és jól működő példát, amely az Ön számára is megkönnyítheti az értékpapírok eladását és vételét.

Az ezredforduló elején az értékpapírokkal való kereskedés bevált módja az volt, hogy amikor a befektető részvényeket akart eladni vagy megvenni, akkor felhívta a brókerét és utasítást adott neki a lebonyolításra. Ma már szerencsére a technológiai újításoknak köszönhetően ettől sokkal hatékonyabb eszközök is léteznek a tőzsdei instrumentumok kereskedésére. A különböző online kereskedési rendszerek legjelentősebb előnye, hogy a befektető maga tudja kezelni tőzsdei ügyleteit a számítógépéről vagy online az okostelefonjáról, helytől függetlenül. Ez nem csak leegyszerűsíti és felgyorsítja az értékpapírkereskedést, de olcsóbb is, hiszen így személyesen nem szükséges üzletkötő szolgáltatását igénybe venni. A Random Capital Zrt. Magyarországon 25 éves tapasztalatával és szakértelmével mutat utat a befektetési szolgáltatók között. A lakossági brókercégként működő társaság hazai és nemzetközi termékek széles választékát kínálja ügyfeleinek. Missziója, hogy hatékony kereskedési rendszerekkel a lehető legjobb módon támogassa befektetőit. Rendszereik elismertek a piacon és közkedveltek a felhasználók körében. 2010-ben a cég okostelefonra fejlesztett szoftverét a Mobil Brókert innovatív különdíjjal is jutalmazták. Ezzel az ingyenes telefonos applikációval bárhonnan lehet kereskedni és valós időben is el lehet érni az aktuális árfolyamokat. Az eladás és a vétel villámgyors, minden egy kattintással történik. Pozitívum, hogy az alkalmazás egyaránt fut az Android, a Windows Phone és iOS operációs rendszerekben. Ez azt jelenti, hogy bármilyen érintőképernyővel és internetkapcsolattal rendelkező okostelefonon használható, és számtalan többletfunkcióval rendelkezik. Ilyen például a hírfolyam a legfontosabb tőzsdei eseményekről vagy az ingyenes árfolyam adatok 15 perces késleltetéssel való elérése. A Netboon egy szintén jól működő kereskedési rendszer, amelyet 2018 januárjában „Az év hazairészvény-kereskedési platformja díjjal jutalmazták. Ezen a rendszeren keresztül bárhonnan, bármely eszközről lehetséges bejelentkezni a számlánkra, már a számlanyitást követő napon. Legyen a befektető akár üzleti úton, akár nyaraláson, gond nélkül figyelemmel kísérheti a kiválasztott értékpapírokat. Információkat kaphat a számlájáról, emellett pedig hírek és elemzések is könnyítik a tájékozódást és a döntéseket. A rendszernek létezik egy úgynevezett Villámkötés funkciója is, amely segítségével pillanatok alatt lehet reagálni a gyorsan adódó vételi és eladási lehetőségekre. A Random Capital harmadik rendszere a Randi. Ez egy szoftverként letölthető kereskedési felület, amely kifejezetten az aktív kereskedésre lett optimalizálva. A program bármely befektetői igény esetén hasznos lehet, legyen szó akár napi rendszerességgel űzött tevékenységről, akár hosszabb távú befektetésekről. – PR cikk – VISSZA A KEZDŐOLDALRA