Így ünnepli május 1-jét Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Április 30., hétfő

BORSODNÁDASD

19.00 Tábortűz, szalonnasütés, sátras alvási lehetőséggel, a sátrat mindenki vigye magával. Helyszín: BLASE sportpálya.

ENCS

Rockmajálist rendeznek Encsen a Városi Sportközpont udvarán. Este 7 órakor a retRock lép színpadra, 9-kor pedig az ACid/DC zenekar csap a húrok közé.

FÜZÉR

Április 29. és május 1. között apródképző napokat tart Füzér vára. Az érdeklődők belecsöppenhetnek a reneszánsz világába, ahol a lányok eredeti kódexből származó tánclépéseken perdülhetnek, a fiúk pedig apródképzőben mérkőznek meg egymással. Megtudhatják, hogyan teltek a gyerekek napjai 500 évvel ezelőtt. A játékos vetélkedők keretében járhatnak gólyalábon, mocsárkockán, dobhatnak karikával vagy rongylabdával sárkányra. A lányok addig kolbásszal célozhatnak kerítésre és répát pofozhatnak a levesbe. A korhű viseletben pompázó játékmesterek bemutatják a középkori fegyverek használatát. Hogyan működött egy harci csép, pika vagy csatacsillag, láncos buzogány, és tüzérségi bemutató keretében megszólaltatnak néhány Mátyás-korabeli szakállas puskát.

FELSŐZSOLCA

Idén is megrendezi hagyományos fáklyás felvonulását az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület. A program este 7 órakor kezdődik, és a résztvevők a Bárczay kastély–Kossuth Lajos út–Dózsa György út–Kassai út–sportpálya útvonalon vonulnak.

HEJŐPAPI

9.00 Kispályás labdarúgó-mérkőzés a sportpályán.

10.00 Gyermeksátor és egészségsátor a Kulturális és Sportközpont területén.

11.00 Májusfaállítás.

12.00 Közös falatozás – minden résztvevő hotdogot kap. Óriáscsúszda és ugrálóvár, pingpongasztal és csocsó.

MEZŐKERESZTES

13.00 Az IKSZT udvarán tartanak programokat, karate- és fitnessbemutatóval, nyugdíjasklubok produkciójával, de föllépnek a helyi gyerekek, sárospataki diákok, valamint a Kolaczycéből érkező táncosok is.

SAJÓSZENTPÉTER

18.30 Sajószentpéteri majális – 2018 a Művelődési Központ előtt és a Pipiske-hegyen.

A Művelődési Központ előtt: 18.30 mazsorettműsor, Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorettek. 19.00 fáklyaosztás – fáklyás felvonulás. Zenés-táncos felvonulás az MSK-tól a BÉV telepi ABC-ig.

A Pipiske-hegyen: 20.00 Irigy Hónaljmirigy, 20.30 Deniz + DJ 21.30 tűzijáték.

Május 1., kedd

ÁROKTŐ

10.00 Családi majális. Szórakoztató gyermek- és felnőttprogramok.

BODROGKERESZTÚR

Majálist és Fülöp-napi gólyaköszöntőt tartanak kedden. Reggel fél kilenckor a faluháza előtt ünnepi köszöntővel és májusfaállítással kezdődik a borkóstolással és népi játékokkal fűszerezett program. A kerti reggelit jógabemutató, modern- és néptáncprodukciók követik, majd Kriston Milán műsorát láthatják-hallhatják az érdeklődők.

BOGÁCS

A zenés reggeli ébresztő után a Rendezvényparkban szórakoztató vetélkedőkkel, egész napos kézműves-foglalkozásokkal, májusfaállítással, kispályás focitornával, kora délután vidám „parasztolimpiával” tölthetik a napot a vendégek.

BORSODNÁDASD

Egész napos Retro Majálist rendeznek a BLASE pályán:

8.00 Főzőhelyek elfoglalása, tűzgyújtás.

8.30 Tábori Mise.

10.00 Nádasd Fitness közös bemelegítő torna Krisztivel.

11.00 Betyár virtus.

12.00 Ebéd.

13.00 A Borsodnádasdi Roma Kisebbség folklór műsora.

14.00 A The Colors együttes koncertje.

15.00 A Szabad Szombat táncegyüttes műsora.

16.00 A Mű-Vész-Hely műsora.

17.00 Retró Buli (Kelemen Tünde, Cseh Ferenc).

20.00 Kapuzárás.

FELSŐZSOLCA

A hagyományoknak megfelelően a sportpályán lesz a városi majális. Az egész napos programon lesz májusfadíszítés és fellép a Férfi Néldalkör, a Rozmaring Népdalkör és a Nyugdíjas Klub is.

GÖNC

Egész napos majálist rendeznek Göncön. A nap zenés felvonulással indul, majd a Gönc Városi Sportegyesület sportpályájára várják az embereket. Bárki benevezhet az ügyességi játékokra és a focibajnokságra. Este a Mohikán zenekar koncertje zárja a napot.

KAZINCBARCIKA

Városi Majális a Csónakázó-tónál.

Színpadi programok: 16.00 a Bojtorján zenekar gyermekkoncertje. 18.00 Veréb Tamás. 19.30 Emelet projekt (élő koncert).

Kísérőprogramok: 16.00–17.30 Sakkszimultán Károlyfalvi Zoltán FIDE-mesterjelölttel 16.00–19.00 Kézműves Játszóház

Sportsziget: a ModellMix Kazincbarcikai Modellező Egyesület Bemutatója. Az Izsó Miklós Képzőművészeti Kör interaktív rajzórája. Fotókuckó – a Kamera Fotókör kreatív prezentációja. Sajógalgóci helyi kézműves termékek bemutatója.

16.00–19.30 Magyarországi Légimentésért Alapítvány kitelepülése.

17.30–19.30 Mentőhelikopter-bemutató a Magyarországi Légimentő Nonprofit Kft. jóvoltából.

KISTOKAJ

Kistokajban a sportpályán tartják a Majálist. Reggel 8 órától zenés ébresztő lesz a település utcáiban. 10 órakor tartják a köszöntőt, majd elkezdődnek az ünnepi programok. 11 órától az Aranykapu Bábszínház mutatja be a Paprika Jancsi és az ördögök című vásári komédiát. 12 órától májusfadíszítő verseny lesz, majd ügyességi vetélkedőket tartanak a sportpályán.

MEZŐKERESZTES

9.00 Motoros felvonulás

MEZŐKÖVESD

10.00 A Zsóryban kezdődnek a programok, helyi és környékbeli fellépőkkel. Műsort adnak a néptáncosok és a mazsorettek, mezőkövesdi énekesek, lesz divatbemutató, föllép a Sirtaki táncegyüttes, bemutatót tart a Szent Sebestyén Lovagrend. Az íjászat és a vívás a közönség számára is kipróbálható, ahogy a kézműves-foglalkozások is. Délután családi vetélkedőt rendeznek.

NYÉKLÁDHÁZA

Családi majálist rendeznek Nyékládházán a ládházi szabadidőparkban. A programok reggel 9-kor a Majális-­kupával és futóversennyel kezdődnek, de lesz délelőtt ovis foci is. A nap hangulatáról a Helium Együttes gondoskodik.

MISKOLC

10.00 Megemlékezést tart a Munkáspárt a csanyiki Munkásmozgalmi Emlékműnél. Beszédet mond Fülöp József Istvánné, a Munkáspárt Miskolc Város Pártszervezetének elnöke. Utána gulyásfőzés. Büfét is üzemeltet a Nőtagozat, valamint könyveket, ruhákat is árulnak kedvezményesen. Valamint a Munkáspárt propagandaanyagát osztják a felállított csanyiki sátornál.

10.30 Hagyományosan a Csanyikban rendez Majálist május 1-jén az MSZP Miskolc város és környéke helyi szervezete. A minden korosztálynak szóló családi programok délelőtt fél tizenegykor kezdődnek.

11.00 Igazi önfeledt programra várják a kicsiket és nagyokat a Népkertben, ahol különleges produkciók, sztárfellépők, Cirkusziskola és Air Track Show is szórakoztatja a közönséget. Ott lesz Bereczki Zoltán, valamint Varga Miklós és a Band is. Hat professzionális akrobata, egy tizenkét méteres csúcstechnológiás légszőnyeg és egy monumentális bemutató, ez az Air Track Show. Tehetséges fiatalok, akik hivatásszerűen űzik az extrém sportokat. Nemzetközi szintre fejlesztett koreográfia tele dupla szaltókkal, csavarokkal, hihetetlen egyedi mutatványokkal. És mindezt a nézők is kipróbálhatják. Fellép az EMeRTon díjas színész, arany- és platinalemezes, Fonogram díjas énekes, Bereczki Zoltán. Az ország egyik legnépszerűbb előadóművésze, akit profizmusa mellett sokoldalúsága tesz igazán különlegessé. A miskolci közönséget legnépszerűbb slágereivel örvendezteti meg. A legendás énekes, Varga Miklós is koncertet ad a Banddel. Pályafutását meghatározó alakítása az István, a király címszerepe. Természetesen a híres rockoperából is elhangzanak majd dalok a koncerten, de az Európát is együtt énekelheti vele a közönség.

Egész nap elérhető lesz a Cirkusziskola, ahol a gyerekek kipróbálhatják magukat a cirkuszi életben. Elsajátíthatják a zsonglőrködés tudományát, megtanulhatják egyensúlyban tartani a testüket és megismerhetik a bűvészek titokzatos trükkjeit.

Látványos kísérletek, interaktív bemutatók, mágikus ragacs, alumínium­plakett-öntés és temérdek buborék várja az érdeklődőket a MAKakadémia Játszóházban. A Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának játszóházában az is kiderül, mivel foglalkozik egy anyagmérnök.

Fellép a Miskolci Mazsorett Együttes, a Ködmön Formációs Táncegyüttes, és a Spider Mentőcsoport kutyás bemutatóját is láthatja a közönség. Lesz ugrálóvár, trambulin, lézerharc, extrém íjászat, buborékfoci, vidámpark, lovagoltatás, arcfestés, csillámtetoválás. A legkisebbeket pedig a Csiribiri együttes szórakoztatja majd.

ÓZD

14.00 Bemutatkoznak a Civil Ház csoportjai az ózdi Ifjúsági Parkban. ÓNYK Szarkaláb Néptáncegyüttes, Szívklub Perdülő Nagyik és Levora, Füredi házaspár, A.M.E. Kultúrhíd Egyesület balettcsoportja, Barkóczi testvérek, ÓMI Zenés Színház, Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület, Szabad Szombat Táncegyüttes.

16.45 Májusfaállítás, élő zenés táncház a Garaboly Együttessel.

18.40 Erica C. Dance School Ózdi csoportjai.

19.00 Sztárvendég: Soltész Rezső.

Kiegészítő programok: lovagoltatás, modellezőbemutató, nyílt sakkverseny, népi gyermekjátékok, arcfestés, egészségügyi szűrővizsgálatok, szabadtéri kiállítás, vidámpark.

SAJÓSZENTPÉTER

14.00 Sajószentpéteri Majális – 2018 a Művelődési Központ előtt.

14.00–17.00 fa körhinta, népi játékbank, kézműves-foglalkozás, arcfestés, lufihajtogató bohóc.

14.00 Májusfaállítás.

14.30 Táncház.

15.00 Pani és a kutyusok – gyermekkoncert.

SÁROSPATAK

Majális a Vízikapunál. 11 órakor köszöntőt mond dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. A műsorban közreműködnek a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, a Lambergi (Ukrajna) csoport, a Körösfői (Erdély) csoport, a Kolaczicei (Lengyelország) csoport, a szlovákiai Helmeci Banditák, a Sárospataki Plasztik Kulturális Szabadidő és Sportegyesület csoportjai, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda.

SÁTORALJAÚJHELY

Városi Majális a Városligetben. Reggel 6 órakor a Dohánygyári fúvószenekar gondoskodik a zenés ébresztőről. 9 órakor kezdődik a felvonulás a sétáló­utcáról a Városligetbe. A megnyitóbeszédet Ujj Péter, Sátoraljaújhely közművelődési díjazottja tartja. 10 órakor kezdődik az amatőr csoportok fellépése. A nap folyamán fellép a Niczky Band, Rácz Gergő, az Inox zenekar és a One Life Dance táncszínház.

SZERENCS

A városi Majálist a Rákóczi-várban tartják. 13 órától kezdődnek a programok. Fellép a Szikra Tánciskola, a Pom-Pom Família, a 4AM, Újvári Marika. Délután fél hattól Kovács Kati ad koncertet. A rendezvény ideje alatt ugrálóvár, kirakodóvásár, főzőverseny. A belépés szerencsi lakcímkártyával ingyenes. Nem szerencsieknek 1000 forint.

SZIKSZÓ

Főzőversennyel indul a szikszói majális, melyet idén is az uszoda udvarán rendeznek meg. A versengés 9–13 óráig tart és 15 órakor várható eredményhirdetés. A zsűri elnöke a népszerű televíziós személyiség, Endrei Judit lesz, aki könyvet is ír az abaúji kisvárosról. A gasztronómiai program mellett színvonalas előadásokkal készülnek a helyi óvodások és iskolások, és köszöntőt mond Füzesséri József polgármester is. Este kilenctől pedig a Kerozin zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt.

ÉM

