Így ünnepeltünk…

Ünnepi összeállításunkban többek között arról is olvashat, hogy hogyan alakult át nemzeti ünnepünk tartalma az évszázadok során. Nagyon régi képeket nem találtunk, így próbáltunk fotókat gyűjteni az elmúlt évtizedek felvételeiből, a legrégebbi közel húsz éve készült. Ugye, nem is tudják, melyik az, olyannyira készülhetett volna az a kép ma is?



Nézelődtünk a Fortepan-képek között, sőt, a Miskolc a múltban Facebook-csoport fotói között is (köszönjük az oldaltól, hogy kölcsönvehettünk belőle), ott is találtunk néhány felvételt a régebbi, a rendszerváltást megelőző évekből. Akkor az új kenyér ünnepeként tekintettek augusztus 20-ára, nyilván nem az egyházi gyökerekre és nem Szent Istvánra fókuszáltak, mint ahogy napjainkban.

Sajnos, összeállításunkba most ennyi kép fért. Reméljük, szívesen emlékeznek velünk.

Kenyérszentelés, ország tortája, nemzeti színű zászló. Képeinken az ünnep szimbólumai: a közelmúltban és ma.

ÉM

