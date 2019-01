Így mulatott egy magyar primadonna

Hatvan éve írtuk

1959. január 18., vasárnap

Befalazzák a visszhangot

Félreértés ne essék, nem a valódi visszhangról van szó, habár azt is „körözik”. De a tiszapalkonyaiak egybehangzó véleménye szerint az Erőmű mozijában fellelhető visszhang a megtévesztésig hasonlít a tihanyihoz.

Miről is van tulajdonképpen szó? Az erőmű filmszínházában szinte valamennyi előadás élvezhetetlen volt, tekintettel arra, hogy a hangot – a film szövegét – ezerfelől visszhangozta a rossz akusztikájú terem. Nemrégiben szakbizottság vizsgálta felül a plagizáló mozihelyiséget és megállapította, hogy a teremben lévő oszlopsor okozza a „galibát”. Büntetésképpen most befalazzák a hívatlan szökevény visszhangot.

Ötvenöt éve írtuk

1964. január 18., szombat

Befagyott a vízesés

A Szinva-patak Miskolctól távol, a hegyek közt ered. Lillafürednél, egy szakadékhoz érkezve, vize szép ívben zuhan a mélységbe. Óriás ereje van itt a zuhanó víznek, de az idei tél még ezt a zuhanást, ezt az óriás erőt is megfékezte. Befagyott a lillafüredi vízesés. A szőke vízsugarak óriás jégcsapokká dermedtek és a szakadék széléről lógnak a mélység fölött. A leghosszabb jégcsap több mint húsz méter. A víz, persze erős. A patak a jég alatt is folyik, s a vízeséshez érkezve némi vizet a jégcsapok közt is átprésel a nyomás.

Ötven éve írtuk

1969. január 18., szombat

A ház és gazdája

Egyszerű emberi történetet mond el a most bemutatott szovjet film. Jegor Bajnyev kolhozparaszt későn jön haza a háborúból, mert lágerek foglya volt, s otthon már holtnak tudták. Szegény a kolhoz, nem termi meg jóformán tagjainak a betevő falatot sem abban az időben, Jegor Bajnyevnek pedig az az álma, hogy tágas, nagy házat építsen, amelyben majd kényelmesen elfér feleségével, gyermekeivel, s ha azok házas emberek lesznek, azok gyermekeivel. A rossz kereseti viszonyok miatt elmegy a faluból, vasútépítésnél, majd erdőirtásnál dolgozik, végül a halászflottánál, s kemény munkával egy évtizednél hosszabb távollét után csak elkészül a szép, új ház, de mire hazatér, üresen találja.

Negyven éve írtuk

1979. január 18., csütörtök

Új bányászlakások

Az idén is a terveknek megfelelően tovább folytatják a bányászlakások építését megyénkben. A részben állami támogatással épülő lakásokból legtöbben a Mákvölgyi és a Putnoki Bányaüzem dolgozói részesülnek. Alberttelepen újabb két épülettömb alapjait készítik, a befejezés előtt álló negyedik házban pedig már a belső munkálatoknál tartanak. Putnokon hasonlóan jól halad az építkezés a készülő két épülettömbben. A csúszózsalus technológiával épülő kétszobás lakásokba előreláthatóan a harmadik negyedév végén költözhetnek be a lakók.

Harminc éve írtuk

1989. január 18., szerda

Megkezdődik a csapatkivonás

A Szovjetunió áprilisban kezdi meg csapatai részleges kivonását Magyarországról Csehszlovákiából és az NDK-ból. Ezt Vitalij Sabanov hadseregtábornok, szovjet honvédelmi miniszterhelyettes jelentette be hétfőn Moszkvában, az osztrák rádió és televízió (ORF) tudósítójának nyilatkozva. A csapatok kivonását két szakaszban, 1990-ig hajtják végre – mondta.

A csapatok teljes kivonásával kapcsolatban még nem született döntés, ezt a kérdést majd akkor vizsgálják meg, ha befejeződött a részleges kivonás – hangsúlyozta.

Húsz éve írtuk

1999. január 18., hétfő

Nem mindig rózsaszín az amerikai álom

Seres Ildikó, a miskolci színház primadonnája két hónapos turnéra készül.

Miért vállalta a meghívást? Erre a kérdésre nehezen jön a válasz.

– Amerika persze vonzó… És ha nem lenne ilyen hosszú a távollét, vagy nem ilyen zsúfolt a program, ha nem kellene két hónapon át autóbuszozni… De akárhogy csűröm-csavarom, az az igazság, így mulat egy magyar primadonna, ha valamiből ki akarja fizetni a közüzemi számlákat, és le akarja vizsgáztatni a Trabantját…

Tíz éve írtuk

2009. január 19., hétfő

Acélos fejlesztésnek örülhetünk

Új raktárcsarnokot és szolgáltató központot avatott múlt pénteken Miskolcon a Dutrade Zrt. A közel 1,2 milliárd forintból megvalósított, korszerű létesítmény kiemelt fontosságú a vállalkozás megújítása, a partnerek minél jobb színvonalú kiszolgálása és a munkakörülmények javítása érdekében tett intézkedések sorában.

Káli Sándor polgármester: Nagyon nehéz telünk van, ami a gazdaságot illeti, de bízom benne, hogy a kemény tél után eljön a tavasz a gazdaságban is. Ezért is köszönet illeti az ukrán befektetőcsoportot.

