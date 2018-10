Így emlékezik Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 1956-os forradalomra

Október 19., péntek

Abaújszántó

15.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak tiszteletére a Béke utcai emlékműnél

Köszöntőt mond Tóthné dr. Kotány Beáta, a Gönci Járási Hivatal vezetője Az ünnepi műsorban közreműködik Godó Zsófia és Üveges Máté

Encs

16.30 Nagy Imre szobrának és az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak tiszteletére állított Emlékfa megkoszorúzása a Petőfi parkban

17.00 Ünnepi megemlékezés az Encsi Váci Mihály Gimnázium aulájában. Beszédet mond dr. Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzője. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Encsi Váci Mihály Gimnázium diákjai. Az ünnepi megemlékezésen köszöntik a város színes diplomás pedagógusait

Emőd

17.00 Ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában

Az ünnepi műsorban közreműködnek az iskola tanulói és az Emőd Brass fúvószenekar. Utána fékláy felvonulás a Kossuth térre és koszorúzás az emlékműbél

Kazincbarcika

17.30 A Fidesz Magyar Polgári Szövetség kazincbarcikai szervezetének az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére szervezett megemlékezése a városi kopjafánál. Ünnepi beszédet mond: Demeter Zoltán a térség országgyűlési képviselője. Közreműködik Ölveczky László pedagógus valamint a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei

Sajószentpéter

11.00 Városi ünnepség és koszorúzás az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére a Sajószentpéteri Művelődési Központban.

Ünnepi beszédet mond Perényi Barnabás, a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója, közreműködnek az intézmény diákjai

Szerencs

9.00 Koszorúzás az Ifj. Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep emléktáblájánál a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjaival

10.00 Koszorúzás ifj. Tatay Zoltán emléktáblájánál a Jókai utca 16. szám alatt a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaival

11.00 Koszorúzás Nagy Imre szobránál a Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjaival

Szirmabesenyő

16.00 az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Szinyei Merse Pál Általános Iskola által szervezett ünnepi megemlékezés az iskolában

Ünnepi beszédet mond Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője és Huszti Gábor, Szirmabesenyő polgármestere. A megemlékezést követően 17 órától fáklyás felvonulás indul a Hősök kertjébe

Vámosújfalu

10.00 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Vámosújfalu Község Önkormányzata

közös ünnepi közgyűlése

A vendégeket köszönti Jadlóczki Lajos, Vámosújfalu polgármestere. Az ünnepi közgyűlést megnyitja Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. Köszöntőt mond dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Ünnepi beszédet mond dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Átadják a megye kitüntető díjat. A műsorban közreműködik a 8kor Színház, a Vámosújfalui Általános iskola tanulói és a Vámosújfalui Nevelési Központ óvodásai

Október 21., vasárnap

Szendrő

10.01 a Szendrői Római Katolikus Templomban tartják a város ünnepi megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából

Október 22., hétfő

Gönc

16.00 Ünnepi műsor a Diákotthon ebédlőjében

Az ünnepi műsorban közreműködik a Classic Brass Quintett és Gombárné Zakhar Szabina. A gönci ’56-os eseményekről Kiss Lajos segédlevéltáros tart előadást. Ünnepi beszédet mond Pecze János

Tiszaújváros

10.00 A tiszaszedekényi hősi emlékműnél beszédet mond Kiss Zoltán középiskolai történelemtanár. A műsorban közreműködik a Kulissza Játékszín.

Az ünneplés a tiszaújvártosi ’56-os emlékhelynél folytatódik, ahol Rainer M. János történész emlékezik a forradalomra. Az ünnepi műsorban közreműködik az Eötvös Diákszínpad és a Club ’96 Fiatalok Egyesülete

Október 23., kedd

Borsodnádasd

10.00 Ünnepi Szentmise a római katolikus templomban

11.00 Ünnepi megemlékezés és műsor a Közösségi Ház és Könyvtár dísztermében

Ünnepi beszédet mond Sági Tibor, alpolgármester. Ünnepi műsort adnak a Móra Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói. Koszorúzás a Hősi emlékműnél

Cigánd

16.00 A Kántor Mihály Általános Iskola műsora a Nagy Dezső Művelődési Háznál

16.30 Fáklyás felvonulás

16.45 Megemlékezés és főhajtás az ’56-os emlékműnél

Edelény

Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

10.00 Ünnepi szentmise a görögkatolikus templomban. 11.00 Koszorúzás a Forradalmak terén. Ünnepi képviselő-testületi ülés a művelődési központban. A városi ünnepségen beszédet mond Molnár Oszkár polgármester

Kazincbarcika

15.00 Kazincbarcika város önkormányzatának ünnepi megemlékezése és koszorúzás a Fő téren, az ’56-os emlékműnél.

Ünnepi beszédet mond Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere. Közreműködik a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Dózsa György Tagiskola és a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és Dányi Krisztián színművész

Mezőcsát

18.00 Fáklyás felvonulás a Közösségi Ház parkolójától a Művészetek Házához

18.15 Gyertyagyújtás a Történelmi emlékkőnél. Márai Sándor „Mennyből az angyal” című versét előadja: Kövesdi Szabó Mária, Magyar örökség-díjas színművész.

18.30 Ünnepi műsor a Művészetek Házában Ünnepi beszédet mond: Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere. Műsoron: Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (Anima vonósnégyes), Faludy György: A forradalom emlékezete (Kulcsár-Székely Attila színművész).

Mezőkeresztes

10.00 Városi megemlékezés a Hősök terén

Majoros János polgármester mond ünnepi köszöntőt, majd a helyi általános iskola tanuló adnak műsort, s a Mezőkeresztesi Kamarakórus énekel. Az ünnepséget koszorúzás zárja

Mezőkövesd

10.30 Térzenére és koszorúzásra várják az ünneplőket a főréti 56-os emlékműhöz

A Közösségi Házban tartják az ünnepi megemlékezést, amely után a Kiss Kata Zenekar is koncertezik. Az ünnepségen városi kitüntetéseket is átadnak

Miskolc

Ünnepi koszorúzások és megemlékezések a város emlékhelyein

11.00-17-00: Zsolcai kapu, Romek emlékosztlop, Misley Emese emléktábla (beszédet mond Hubay György országgyűlési képviselő), Nagy Imre emléktábla, Hősök tere, Széchenye emléktábla, Nagy Attila szobor, Szabó Lőrinc emléktábla, Megyei Munkástanácsok emléktábla, Digép munkásgyűlés emléktábla, Petőfi tér

18.00 Ünnepi műsor a Miskolci Nemzeti Színházban. Beszédet mond dr. Kriza Ákos polgármester. Ünnepi műsort adnak a Miskolci Nemzeti Színház művészei

Nyékládháza

10.00 Istentisztelet a ládházi református templomban, majd ünnepi műsor a Szabadság téren

Ünnepi köszöntőt mond Surmann Antall polgármester, ünnepi beszédet mond Kiss László középiskolai történelemtanár. A műsorban közreműködik a Nyékládházi Isfjúsági Fúvószenekar és Nyékládháza Gyermekkórusának szólistái

Ózd

15.00 Ünnepség az Antallköz József téren

Ünnepi beszédet mond Janiczak Dávid, Ózd Város polgármestere. A Történelmi Egyházak Képviselőinek könyörgése. Ünnepi műsor az ÓMI Zenés Színház előadásában. Koszorúzás

Pálháza

15.00 Koszorúzás a Református Templomkertben, majd városi ünnepség a Térségi Művelődés Ház színháztermében

Az ünnepi műsorban közreműködik a Black Rose Projekt.

Putnok

9.00 Szentmise a római katolikus templomban, istentisztelet a református templomban

10.00 Ünnepi műsor a Serényi László Téri Emlékparkban

Ünnepi beszédet mond Koszta Péter önkormányzati képviselő. Koszorúzás az ’56-os emlékműnél. A Tompa Mihály Közösségi Házban köszöntőt mond Tamás Barnabás, Putnok Város Polgármestere. Kitűntetések, elismerések átadása. A Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjainak ünnepi műsora

Sárospatak

14.00 Újbástya Rendezvénycentrum. Emlékbeszédet mond Kavecsánszki Ádám, a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért Egyesület elnöke

Az ünnepi műsorban k9özreműködnek a Sárospataki Magyar Ifjak. Ezt követően koszorúzás a református temető hősi emlékművénél

Sátoraljaújhely

9.00 Ünnepség az ’56-os emlékjelnél

Ünnepi köszöntőt mond Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. A tuisztelet és a kegyelet virágainak elhelyezése. Közreműködik a Dohánygyári Fúvószenekar.

9.30 Városi díszünnepség a Latabár Színházban

Ünnepi beszédet mond dr. Estók József főtanácsos, nyugalmazott dandártábornok, az NKE címzetes egyetemi docense. A város díjainak átadása. Az ünnepi műsorban közreműködnek az 560 éves Hegyalja Népi Együttes tagjai és az V. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium diákjai

Szikszó

12.00 a szikszói Turul emlékműnél tartanak ünnepi megemlékezést az 1956-os szabadságharc évfordulója alkalmából. A forradalom hőseinek emlékére rendezett eseményen idén is lesz turulfutás, emellett zenés-táncos programokkal is készülnek a szervezők. Ünnepi beszédet mond majd Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és Üveges István Arnót polgármestere is köszönti majd a résztvevőket. A hagyományoknak megfelelően a himnusz és a szózat is felcsendül. A szikszói önkormányzat által szervezett eseményre a kórház előtti térről ingyenes buszjáratot is indítanak, a járat az összes helyközi megállót érinti

Szerencs

8.30 Koszorúzás a Kossuth téren az 1956-os emlékműnél

Beszédet mond: Nyiri Tibor polgármester. Közreműködik a Hegyalja Pedagógus Kórus

9.30 Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében

1956 hőseire emlékezik Koncz Ferenc országgyűlési képviselő. A műsorban közreműködnek a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai.

11.30 Megemlékezés ifj. Tatay Zoltán sírhelyénél a református temetőben a 792. sz. Bocskai István Cserkészcsapat Ifj. Tatay Zoltán Rajának tagjaival

Közreműködik: Nagy József, tárogatón játszik: Ringer István. Oleár István sírjának felkeresése a katolikus temetőben

Tokaj

16.00 Megmelékezés a Tokaji Múzeum előtti téren és a Tokaji Kulturális és Konferenciaközponban.

Köszöntőt mond Posta Gyöegy polgármester, ünnepi beszédet mond Koncz Ferenc országgyűlési képviselő

