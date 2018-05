Igazi tavaszváró Irotán

A 2006. óta működő civilszervezet, immár ötödik éve, ezzel a programmal mutatja be munkáját, tevékenységét az alapítvány kurátorainak, támogatóinak, segítőinek, önkénteseinek.

Minden róluk szólt

Idén – a kuratórium döntése alapján – az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola diákjai vehettek részt egy igazi „előzetes gyermeknapon”, ahol ismét minden róluk szólt.

A nap folyamán lezajlott számos program közül nagyon népszerűnek bizonyult a falut és az erdőt bemutató „Mesevonatozás”, de a legnagyobb izgalommal várt attrakciónak ezúttal is a színes feladatokból álló, izgalmas akadályverseny bizonyult. A vetélkedés izgalmait és fáradalmait bűvész- és énekes műsorral pihenték ki a gyerekek. A felnőtt résztvevőkkel közösen elfogyasztott finom ebéd után pedig Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok magyar cselgáncsozó és testvérei dzsúdó-bemutatóját csodálhatták meg. Az utána következő kötetlen beszélgetés során kiderült, hogy a 10 gyermekes családból származó olimpiai ezüstérmes kitartással, szorgalommal, kemény munkával és néhány, kellő időben jövő, külső támogatással tudta megvalósítani álmait. Ungvári Miklós története nemcsak a gyerekeknek, hanem az alapítvány jelenlévő támogatóinak is jó példaként szolgált arra, hogy mennyit számíthat az egyéni sorsok alakulásában akár egy apró segítség is.

Nemzetközivé

Tavasszal maga az Esély a Tanuláshoz Alapítvány is szintet lépett, hiszen nemzetközivé bővült tevékenysége. Március elején ugyanis Törökkanizsáról fogadták, az alapítványt támogató Kwizda Agro és a KITE vajdasági kapcsolatainak köszönhetően, a Dositej Obradović Középiskola szakács és cukrász tanulóit. A határon túli diákok egy hetet töltöttek az alapítvány irotai História Szolgáltatóházában, ahol ingyenes ellátás mellett élvezhették a szakmai és szabadidős programokat. Természetesen felkeresték a környék nevezetességeit, így az aggteleki cseppkőbarlangot, az edelényi L’Huillier–Coburg-kastélyt, valamint a Diósgyőri várat is. Utóbbi program kapcsán látogattak el a helyi Kisgergely Cukrászdába, ahol a cukrásztanulók kaptak hasznos ismereteket szakmájukról s persze közben mindenki megkóstolhatta a helyben készült édességeket is. A szakácsok a felsőzsolcai Pokol Csárda jóvoltából részesülhettek hasonló élményben. A szakmai nap keretében, a munkába bekapcsolódva a fogásokat ellesve, szerezhettek valódi tudást a hazai vendéglátás sajátosságairól és az észak-magyarországi ízekről.

Szakmai ismeretekkel…

A 20 fiatal így nemcsak élményekkel telve, hanem szakmai ismeretekkel bőven gazdagodva tért haza a Vajdaságba az alapítványt támogató cégek társadalmi szerepvállalásának köszönhetően, mely során saját sikereiket igyekeznek az arra rászorultak szolgálatába állítani.

