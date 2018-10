Igazi spártai küzdelem lesz Miskolcon

Miskolcon, a Csanyik-völgyben, bükki környezetben rendezik meg most hétvégén Magyarország legnépszerűbb akadályfutó-versenyét. A rendezvény részleteiről tartott sajtótájékoztatón pénteken a miskolci önkormányzat és a Spartan versenyigazgatója.

Dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere örömét fejezte ki, hogy a verseny a városba érkezett. Mint hangsúlyozta, Miskolcon most először szerveznek Spartant, de egészen biztos benne, hogy nem utoljára.

– Városunkban minden évben számos nagy tömeget megmozgató kulturális és sportrendezvényt tartunk. A Spartan igazi kuriózum a versenyek között, hiszen napjainkban nagyon népszerű, rendkívül nagy táborral rendelkezik, és ez a közösség egy új színt tud behozni Miskolcra – hangsúlyozta Dr. Kriza Ákos.

Sisak Zsófia versenyigazgató méltatta a város kiváló adottságait. Mint mondta, a Csanyik-völgy minden szempontból tökéletes helyszíne lesz a futamoknak.

Több futam

– Óriási munka volt ezt a versenyt elhozni ide Miskolcra. Az előkészületek már 2016-ban megkezdődtek, azóta dolgoztunk ezen közösen a város vezetésével. A futamokra rendkívül sokan jelentkeztek, akik igazán kellemes időjárási körülmények között teljesíthetik majd a különböző távokat – tette hozzá a versenyigazgató.



Sisak Zsófia versenyigazgató Fotó: Tóth István

A Spartan Miskolc első versenynapján a Beast futamot rendezik meg, ami egy legalább 20 kilométeres pályát és minimum harminc akadályt tartalmaz, vasárnap pedig Sprint verseny lesz, ez öt kilométeres pályát, illetve húsz körüli akadályt jelent. A Beastra háromezer-nyolcszázan, utóbbira pedig háromezren neveztek.

– A pályáról ennél többet nem mondhatunk, a verseny szlogenje ugyanis az, hogy „You will know at the finish line!”, vagyis a célvonalon majd tudni fogod. A pályarajzot és az akadályok helyét csak utólag hozzuk nyilvánosságra – részletezte Sisak Zsófia.

Ezen túl Spartan Kid futamok várják majd a 4 és 14 év közötti gyerekeket, illetve a Hurrican Heat nevet viselő versenyszám is Miskolcra érkezik.

– Ez tulajdonképpen egy katonai kiképzésszerű megmérettetés, annak is a nehezebb, tizenkét órás változata. Nem mindenki bírja ezt, de még így is voltak huszonhatan, akik szombat este hét és vasárnap reggel hét között teljesíteni szeretnék ezt is – mondta a versenyigazgató.

Mindenkit várnak

Nemcsak a versenyzőknek, hanem minden érdeklődőnek tartogat érdekes programokat a Majális parkban berendezett fesztiválterület. A Miskolc Fun Zone mindkét nap ingás és rönkös akadályelemekkel, vietnámi híddal vár mindenkit, és aki sikerrel veszi az akadályokat, az garantáltan egyedi, Miskolc-dizájnos ajándéktárgyakkal lehet gazdagabb.

– A versenyünk petpalack-mentes, a versenyzőket vezetékes és ballonos vízzel szolgáljuk ki. A Spartan Race kiemelten figyel a környezet védelmére, a szemetelésért például azonnali kizárás jár – tette hozzá Sisak Zsófia.

Fontos, hogy a verseny miatt két napig korlátozottan csak az előre bejelentett csoportok és a verseny résztvevői számára lesz nyitva a miskolci állatkert. A több ezer versenyző érkezése miatt élénk lesz forgalom, a Majális park környékén pedig bizonyos területeken tilos lesz parkolni.

Tajthy Ákos

