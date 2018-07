Igazi közösségi teret alkotnak a civilek Ongán

A kisváros legaktívabb civil szervezete, a fenntartó Ongai Kulturális Egyesület nemrégiben a múzeumok éjszakájához kötődően ezt újfent bizonyította.

Több száz látogatót megmozgató rendezvényük helyszínén kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a nekik megfelelő programot. A nap fénypontja a Quintessence gyümölcs- és pálinkaismereti vetélkedő volt, ahol közel egy tucat csapat, baráti társaság mérettette meg a tudását, hogy aztán finomabbnál finomabb kemencés ételekkel és pálinkákkal emeljék a csúcsra a gasztrovilágban tett kirándulásukat. Mindezt a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Onga városában” projekt részeként valósították meg.

– Máskor sem unalmas helyszín a közösségi terünk – tudtuk meg Takács Lászlótól, az egyesület elnökétől. – Időről időre itt tartjuk a termelői piacainkat, számos kulturális programmal fűszerezve, és az általános iskolával közösen nyári tábornak is helyszínt adunk. A gyümölcsfeldolgozó központunk is itt működik: gőzerővel magozzuk, passzírozzuk most éppen a meggyeket, ribizliket, melyek egy része az aszalókemencébe kerül.

A jövővel kapcsolatban az elnök elmondta, lassan elkezdődnek a pálinkamúzeum építési munkái.

– ÉM –

