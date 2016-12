Igazi karácsonyra nem is nagyon emlékszik már

Rengeteg munkával, nagyon sok záróbulival és rendezvénnyel – mondta Komáromi József, a Drót Bisztró konyhafőnöke arra a kérdésre, hogy miként telik a karácsonyi időszak számára.

52 ezer forintból nem lehet megélni.” Árvai Béla

Józsefnek a felesége

– Ilyenkor nagyobb társaságok jönnek össze, több cég évzáró buliját tartjuk, tartottuk – mondta a séf hozzátéve azt is, hogy ebben az időszakban jobban fogynak a halak és a drágább ételek. – Szombaton még sok elviteles ételünk lesz: bejgli és halászlé – tudtuk meg. – Nyitva vagyunk délután 3-ig, ráadásul vasárnap és hétfőn is nyitva vagyunk, úgynevezett szűkített étlappal.



Arra azért lesz időm, hogy együtt díszítsük fel a fát, majd a testvéreimmel együtt megyünk a szüleinkhez – árulta el lapunknak. Komáromi József szerencsés ember, hiszen, mint azt elárulta, a 13 és 11 esztendős lányai kiveszik a részüket az otthoni dolgokból. „Hogy ki főz a séfnek? A feleségem!” – tette hozzá mosolyogva.

Zsolt ügyeletben

Grudzinski Zsolt az egyik miskolci taxitársaság pilótája. A pénteki nap után szombaton és hétfőn ügyeletes.

– Vasárnap pihenni fogok! Olvasni, filmet nézni, szaunázni – jelentette ki, majd elmondta azt is, hogy ez az időszak kiemelt a munka tekintetében, ami a forgalomban is meglátszik. Nem is csoda, hogy sokan vannak készenlétben. – Évek óta kint vagyok karácsonykor, majd estére mindenki igyekszik haza a családjához – fogalmazott. – Jómagam néhány éve egyedülálló vagyok, így ilyenkor a családosoké az elsőbbség.

A Magyar Vöröskereszt a téli ünnepre tekintettel ételosztást tartott tegnap Miskolcon.

– Rokonoknál leszek, van hol laknom, dolgozom, de a meleg étel jól jön ebben a hidegben – erről már Árvai Béla beszélt az Észak-Magyarországnak a helyszínen. – 52 ezer forintból nem lehet megélni!

Jobban adakoznak

– Én mindennel foglalkoztam, 56 éves múltam, a gyerekek szétszórva mindenfele. Család? Volt. Hol volt, hol nem volt.

Fekete Józsefet már a Centrum Áruháznál szólítottam meg. Miután adtam neki néhány száz forintot, szívesen beszélt a karácsonyi időszakról az utcán élő férfi.



– Ilyenkor azért jobb, mert jobban odafigyelnek a hajléktalan emberekre – válaszolta. – Vannak ételosztások, az utcán is jobban adnak az emberek. Igazi karácsonyra nem is nagyon emlékszem már, úgyhogy nem is nagyon tudom, hogy milyen az.

Juhász-Léhi István

VISSZA A KEZDŐOLDALRA