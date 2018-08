Igazi irodalmi fesztivállá nőtt a Tokaji Írótábor

Hangsúlyozta ezt Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, akit a csütörtökön kezdődő Tokaji Írótáborról kérdeztünk.

Felidézik az I. világháborút

Idén az első világháború a fő tematikája a tanácskozásnak, a plenáris és a munkacsoport üléseken is terítéken lesz ez a korszak, melyet feltérképeznek az irodalom és társművészetek tükrében. Ám, aki részt vett valaha az írótáborban, jól tudja, a tudományos üléseken túl a nagyközönséget is próbálják megszólítani, erre a különböző kísérőrendezvények a legalkalmasabbak, melyek most is ingyenesek.

– Szeretettel várjuk a tokajiakat, a turistákat és mindenkit. Rengeteg koncerttel, kiállítással készülünk. A helyiek és az itt üdülők számára is kínálunk olyan kulturális csemegéket, melyek illeszkednek a 2018-as tábor tematikájához – emelte ki Szentmártoni János. Ide tartozik a Levelek a frontról című kiállítás, a tárlat anyagát az első világháborúból gyűjtött levelek adják. Emellett Tiszaladányban első világ­háborús versekből álló műsort láthatnak-hallhatnak az érdeklődők. A hagyományokhoz hűen most is avatnak emléktáblát, idén Ady Endre domborművét, Szabó Tamás alkotását leplezik le a zempléni városban.

Kiköltöznek a Főtérre

Az írószövetség elnökétől megtudtuk, már tavaly is számos újítást vezettek be, például azt, hogy kiköltöztek a település legforgalmasabb pontjára, kimentek a járókelők közé annak érdekében, hogy minél szélesebb réteget tudjanak megérinteni és bevonni a művészeti programokba. A szervezők szeretnék, ha az embereknek a Tokaji írótáborról nemcsak valami elvont, valóságtól elrugaszkodott tudományos eszmecsere ugrana be, hanem sajátjuknak éreznék ezt a színvonalas kulturális eseményt. A viszonylag könnyen befogadható, populárisabb művészeti akciókkal igyekeznek megérinteni a sokaság lelkét is. Ennek jegyében az egyik népszerű székelyföldi zenekar Ady Endre költeményeket fog előadni, de lesz itt sanzonest, és különböző folyóiratok is, melyek a Főtéren mutatkoznak majd be. Szombat délelőtt pedig családi és gyermekprogramok sorával igyekeznek meghódítani az irodalmi fesztivál megteremtői a laikusokat. Hétvégén az apróságokat látványos bűvészshow-val is elkápráztatják majd, és ott lesz a Másik Oldal nevű együttes, ez a csapat rendhagyó irodalomórát tart a remélhetőleg nagy számú érdeklődőnek.

– Célunk az eddiginél jóval szélesebb közönséget megszólítani, hogy felhívjuk a kortárs irodalomra a figyelmet, és természetesen az ifjúság számára is igyekszünk vonzóvá tenni a Tokaji Írótábort. Hiszen szükségünk van az utánpótlásra, akikre idővel rábízhatjuk ennek a komoly múlttal és hagyománnyal bíró találkozónak a jövőjét – magyarázta Szentmártoni János.

Juhári Andrea

