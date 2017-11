Ifjú Petőfik a házban Miskolcon!

Az eltelt 4 évben rengeteg programon vettek részt városunk slammerei, terjesztették a műfaj igéjét, és mára talán oda is eljutottunk, hogy nem kell külön bekezdést szentelni annak, mi is az a slam poetry. Az viszont változatlan, hogy továbbra is szemérmetlenül fiatal tehetségek mondanak olyan szövegeket, amiket – enyhe túlzással – lehetne irodalom­órákon is idézni.

Az új költészet?

Négy évvel ezelőtt, az ötödik verseny estéjén beszélgettem Barcsai Lászlóval, a Slam Poet­ry Miskolc főszervezőjével hivatalosabb formában. Akkor még maga a slam poet­ry mint műfaj is éppenhogy betört Magyarországra és terjedni kezdett, csak pár hónapja futott a helyi különítmény. Olyanokról filozofálgattunk, hogy a slam az új költészet-e, vagy inkább egy újszerű költészet, ami utat nyithat a kortárs irodalom felé. Szóval, hogy mi is ez az egész.

Jól mutatja, mennyire beágyazódott, mennyit formálódott a műfaj, hogy amikor most ki akartam mondatni vele, hogy a „slam az új költészet”, határozottan ellentmondva kifejtette: ez egy előadói műfaj, amiben keveredik a költészet, a színház és némi hiphop.

A Slam Poetry Miskolc is hosszú utat tett meg az eltelt 4 év alatt, letettek néhány dolgot az asztalra, ami nem is esett le; mára pedig a műfaj egyik magyarországi fellegvárává vált a közösség. Szervezik ugye a versenyeiket, vendégelőadnak, az országos bajnokságba delegálnak versenyzőket, középiskolákban mutatják be tudományukat, van, aki verseskötetet ad ki… Szóval a közösség aktív, és még mindig alternatívája az irodalommal szemezgető fiataloknak.

Középiskolás arcok

És vannak is fiatalok. Az emlegetett 4 évvel ezelőtti versenyen még nem éreztem annyira öregnek magam, mint most. A nézőtér teli főleg középiskolás arcokkal, akik tényleg csak azért mennek le egy romkocsmába, hogy valami költészetfélét hallgassanak.

Na és persze a versenyzők… Máig tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor az egyik versenyen kiállt a színpadra egy hosszú hajú, kackiás bajszú fiatal srác és olyan mélyen szántó szöveget adott elő, olyan összetett és okosan végigvitt gondolatmenettel, hogy nem tudtam másra gondolni: ilyen lehetett fiatalon Petőfi, amikor felállt a Pilvaxban.

A mostani estét Tóth Viktória nyerte, a zsűri különdíját pedig Klusovszki Kíra (első versenye volt!) kapta. Mindketten 16 évesek, és tovább erősítették azt a hitemet (tudatomat?), hogy a slam poet­ry egy teljesen legitim művészeti forma. Ezek a fiatalok költészetbe hajló eszközöket használnak üdén és frappánsan, plusz még ki is mernek állni egy rakás ember elé, hogy határozottan előadják irományukat. Nem mellékesen pedig feldolgozzák a körülöttük lévő világot. A slam az önkifejezés eszköze: ezen keresztül el tudják mondani, mi történik velük, mi a véleményük a világról, és még sokkal többet. Ahogy Kíra fogalmazott, a mindennapok eseményeit írják le.

És tulajdonképpen mit is csináltak a múlt Petőfijei…?

