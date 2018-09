Ifjú bikavadász ejtette el a vadásznap szarvasát

A Háromkő-Bérc Vadásztársaság tagja, Szekeres József ejtette el azt a szarvasbikát, amelyet a vendégek előtt felravataloztak az Országos Vadásznapon. A nagy érdeklődéssel kísért putnoki program megnyitóját színesítette a látványosság, amely számos különlegességgel szolgált. A rendezésben is komoly szerepet vállalt sajóvelezdi vadásztársaság tagjai már szeptember elejétől készültek a nagy pillanatra, amely végül két nappal az esemény előtt érkezett el. Ráadásul az ifjú vadász első igazán nagy trófeája volt.

A kiállítás mellett minden vadász elmeséli a saját történetét.” Szekeres József

Reggel-este

– Szűk két hete rendszeresen jártunk ki vadászni, reggel és este is kerestük a bikákat – idézte fel az elmúlt napokat Szekeres József. – Csütörtökön a sajóvelezdi Mocs-tetőn, este hét óra tájékában ifj. Juhász Ferenc vadászmesterrel ültünk az állásban, amikor megjelent tizenöt tarvad a tisztáson. Velük megérkezett az a bika is, akit végül sikerült elejtenem. 230 méterre volt tőlünk, húsz percig céloztam, arra kellett várni, hogy kijöjjön a bokorból. Amikor ez megtörtént, olyan mértékű adrenalin öntött el, hogy hevesen verni kezdett a szívem és remegett a kezem is. Mire ismét célba tudtam venni, lefeküdt, és negyven percig nem mozdult a helyéről, amikor felállt, három lövést adtam le.

Nyolcéves, két mázsa

A szarvasbika öt méterre az elejtés helyétől esett össze, Szekeres Józsefet pedig még helyben ifjú bikavadásszá avatták. Az elejtett példány zsigerelt súlya elérte a kétmázsást, az agancsa pedig több mint hat kilót nyomott. A nyolcéves villás bika a táj­egységre jellemző fajta, így az Országos Vadásznapon a gömöri, hegyháti vadászok is bemutatkozhattak.

– A fölravatalozás után ­visszavisszük a hűtőbe, a húsát leadjuk a vadértékesítőnek, a trófeát pedig én fogom megkapni, mert ez volt az első elejtett bikám – árulta el Szekeres József. – Október végén, amikor lezárul a vadászidény, akkor az upponyi tetőn található vadászházunkban tartunk egy hagyományos trófeamustrát, ahol a látványos kiállítás mellett minden vadász elmeséli a saját történetét. Most már nekem is lesz miről beszélnem.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA