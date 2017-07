Időutazásra invitálnak a Diósgyőri várba

Rettegett harcosok, buhurt aréna, haditorna, szekértábor, középkori táncok, vidám történetek, zenés komédiások, mesteremberek és a Diósgyőri vár teljes udvartartása várja a látogatókat egy felejthetetlen időutazásra. Magyarország egyik legnagyobb történelmi játékán, a Középkori Forgatagon csaknem kétszáz hagyományőrző idézi meg a múltat.

Viadalok és múltidézés

Fordulatos, meglepetésekkel teli történelmi előadás és látványos küzdelmek várnak a nézőkre délelőttönként a bajnokok viadalán, délután pedig a legendás kardforgatókat láthatják a kilátogatók. Itt lesz többek között a Visegrádi Szent György Lovagrend, a Vermes törzs és a Kaposvári Fekete Sereg Lovagrend. A buhurt arénában pedig a barcelonai Nemzetek Viadalán szereplő magyar csapat is képviselteti magát vendégeivel. A hagyományőrző csapatok látványos csatában mérik majd össze erejüket, ahol fegyverek ropognak és ágyúk is eldördülnek majd. A valósághű viadalok és az izgalmas múltidézés szombaton éjszaka is folytatódik.

A program nem csupán a lovagokról szól, akik a királyné kegyeiért harcolnak, hiszen a forgatagon is helyet kapnak a középkori táncok, vásári komédiák és a Diósgyőri vár történetét idéző jelenetek. Mesteremberek sora és számos szórakoztató program várja a látogatókat.

Korhű étkek

Mind a tíz ujjukat megnyalják majd, akik megkóstolják a gasztronómia remekeit; a lovagkirály kedvenc ételét is megízlelhetik az érdeklődők.

Az alsó várudvaron középkori szekértábor, kaloda, szégyenketrec, középkori játszótér, íjászat és hangsimogató várja az érdeklődőket. A bátrabbak a játékos lovagi viadalon is összecsaphatnak, részt vehetnek a „bajvívó oskolában” vagy az „apródi viadalon”.

A királyi és főúri vadászatok elmaradhatatlan résztvevője volt egykor a solymász, aki ragadozó madarával elsősorban fácánra, gémekre, kócsagokra vadászott. A hazai solymászmadarak csakhamar európai hírre tettek szert. A XVI. században Belgiumtól Törökországig mindenhol ismerték a magyar sólymokat és karvalyokat. Ezt az ősi hagyományt Krekács Zoltán lovas solymász hozza el Diósgyőrbe.

Itt lesz Kassai Lajos a modern kori lovasíjászat megteremtője, aki minden eddigi versenyt megnyert és öt Guinness-világrekordot sikerült felállítania. Ő az egyetlen ember a világon, aki képes váltott lovakon megállás nélkül 24 órán keresztül lovasíjászni.

Emellett a lovas hagyományok elkötelezett ápolója és népszerűsítője. A Középkori Forgatag Európa legjobb, legnevesebb fesztiváljai között szerepel, hiszen idén elnyerte a Minősített Európai Fesztivál címet.

– ÉM –

