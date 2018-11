Idősek napja lesz Ózd peremkerületén

A városban pezsgő nyugdíjas életet élnek az idősek, és a peremkerületeken külön közösségek alakultak. A háromszáz fős Susaiban tevékenykedik Anda Antal csoportja.

– Tizenegyedik éve sok idős gyűlt össze a peremkerületben, ami régen falu volt. Azért jött létre a nyugdíjas klub, hogy a szépkorúak munkán kívül is el tudják tölteni valamivel a szabadidejüket. Itt mindenki ismer mindenkit, mert legtöbbünket a rokoni szálak is összefűznek, de egy-egy forralt boros estén így is szívesen találkozunk. Minden hónap utolsó péntekjén tartjuk a megbeszéléseinket a helyi Tompa Mihály Közösségi Házban. A fontosabb ünnepeket közösen üljük meg, jelenleg a november 30-ai idősek napjára készülünk. Huszonöt tagunk van a hatvanas, hetvenes korosztályból, akik között több a nő – mutatta be Anda Antal klubvezető.

Tudásvágyuk lankadatlan

– Az alkalmainkon az elmúlt idők munkáját értékeljük és előadásokat szervezünk. A rendőrség képviselői biztonsági kérdésekről, orvos ismerőseink pedig egészségügyi témákról szoktak tájékoztatni bennünket, ahol a személyes kérdéseinket is feltehetjük. Ezenkívül társadalmi munkában temetőket, emlékműveket és a közösségi ház takarítását szoktuk vállalni, és évente kétszer gyógyfürdőbe megyünk – foglalta össze a vezető.

ÉM-DA

