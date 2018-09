Időjárás-jelentés

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk északnyugati felén változékony az idő, a Brit-szigeteken és Skandinávia nyugati tájain több helyen esik az eső, záporeső, a csúcshőmérsékletek is többnyire 20 fok alatt alakulnak. Ezzel szemben Európa déli és keleti felén továbbra is kitart a nyáriasan meleg idő, Spanyolországban és Portugáliában 33, 34 fok is előfordul. A maximum-hőmérsékletben jelentős eltérés az északkelet felől Közép-Európáig benyúló hidegfront miatt alakult ki, a front mögött hűvösebb levegő áramlik a kontinens belseje felé. Az említett hidegfront a Kárpát-medence térségét is eléri, emiatt elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak, szombatra kissé mérséklődik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területére szombat estig:

Nyugat felől átmenetileg mindenütt megvastagszik a felhőzet, éjszaka elszórtan valószínű zápor, néhol esetleg zivatar. Szombaton napos idő várható gomolyfelhő-képződéssel. Helyenként – főként az északkeleti megyékben – alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél szombaton megélénkül, néhol meg is erősödik, de zivatar környezetében is lehet szélerősödés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között valószínű.

-MTI-

