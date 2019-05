Időjárás-jelentés – 2019. május 4.

Időjárási helyzet Európában

Hosszan elnyúló frontálzóna húzódik nagyjából a Moszkva-Lvov-Budapest-München-Brüsszel vonalban. A front mentén nemcsak többfelé fordul elő csapadék, hanem ez a vonal hőmérsékleti szempontból is kettéosztja kontinensünket. E frontzónától északra ugyanis többnyire csak 10 fok köré melegszik fel délutánra a levegő, sőt Skandinávia északi részein inkább csak a 0 fok körüli maximumok jellemzőek. Eközben Délkelet-Európában általában 21, 26, az Ibériai-félsziget déli felén 25, 30 fokos csúcshőmérsékletek az általánosak. Vasárnap estig időjárásunkat az említett frontvonal, illetve az általa generált mediterrán ciklon együttesen alakítja, csapadékos időre számíthatunk, és a hőmérséklet is visszaesik.

Előrejelzés az ország területére vasárnap estig

Jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az és, és összességében országszerte várható több hullámban eső, szombaton késő estig a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon még elszórtan zivatar is lehet. (Vasárnap hajnalban, reggel, majd vasárnap estétől, késő estétől újra az Alpokalja magasabban fekvő részein és a Bakonyban időszakosan átválthat a halmazállapot havas esőre, a csúcsokon hóra is.) Szombat estig az Alföldön megélénkül a délnyugati szél. Hajnaltól kezdve azonban a Dunántúlon az északi szelet egyre többfelé erős, majd viharos széllökések kísérik, de vasárnap az északkeleti megyékben is megerősödik az északi, északkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között várható, a 8 fok alatti értékek a Dunántúlon valószínűek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a Dunántúlon 5 és 10 fok között alakul, ott reggelhez képest nem változik majd érdemben a hőmérséklet. A Dunától keletre még 11, 17 fokra számíthatunk.

