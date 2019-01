Időjárás-jelentés – 2019. január 7.

Időjárási helyzet Európában

Nagy-Britannia déli felének és Délnyugat-Európának az időjárását anticiklon határozza meg. A magasnyomású légköri képződmény nagy része fölött alacsonyszintű rétegfelhőzet húzódik, de a Pireneusi-félsziget területén derült vagy kissé felhős az ég. A csúcshőmérséklet a felhős tájakon az előző napihoz hasonlóan alakul, általában 4 és 10 fok között, míg Spanyolország déli részén néhol 18, 19 fokig is felmelegszik a levegő.

Kontinensünk északnyugati részén ciklon örvénylik. Frontjainak hatására Izlandon az előző napok enyhe időjárása lassan véget ér, már a sziget keleti tájain is a korábbi 15 fokos csúcsérték helyett 8 fokot mérnek. A ciklon melegfrontja elérte a Brit-szigetek északi részét, és felhős, helyenként esős időt okoz.

Európa keleti része fölött többnyire erősen felhős az idő, és több helyen is előfordul havazás. A Kárpát-medencét hétfő este melegfront éri el, amelynek hatására kedden túlnyomóan borult időre számíthatunk, sokfelé csapadékkal.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Hétfőn általában derült vagy gyengén felhős idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon erősen felhős körzetek is előfordulhatnak, ott hószállingózás, kisebb havazás is lehet. Estétől nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és kedden már többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egyre többfelé várható havazás, amely elsősorban a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain is átválthat havas esőbe, esőbe, néhol átmeneti ónos eső sem kizárt. Kedden élénk, néhol erős lökések kísérik a déli, délnyugati szelet, amely az Alföldön időnként a havat is hordhatja.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10 fok között alakul, de a derült, havas területeken -15 fok körülire is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -6 és +3 fok között valószínű, nyugaton lesz enyhébb az idő.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA