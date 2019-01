Időjárás-jelentés – 2019. január 6.

Időjárási helyzet Európában:

Nyugat-Európa felett továbbra is anticiklon alakítja az időjárást, emiatt arrafelé többnyire napos, csapadékmentes az idő. Az Ibériai-félszigeten több helyen 15 fok körüli csúcsértékeket mérnek, de Izlandon is előfordul 10, 15 fok, ami ott ilyenkor megszokottnál jóval enyhébbnek számít. Kontinensünk nagyobb részén változékonyabb az időjárás. Az Ukrajna felett örvénylő ciklon hidegfrontja mentén többfelé havazik, helyenként havas eső, eső is előfordul. Európa északkeleti felén napközben is fagyos marad az idő, a Kelet-európai-síkság egyes tájain -10 fok alatti maximum-hőmérsékletek is előfordulnak. A nyugati anticiklon peremén hétfő este egy melegfront éri el a Kárpát-medencét, de napközben az ország nagyobb részén még napos idő valószínű.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig:

Vasárnap estig általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Az éjszaka második feléig elszórtan – főként a Duna-Tisza közén és a Nyugat-Dunántúlon – kisebb havazás, hózápor előfordulhat. Hajnalra az ország nagyobb részén kiderül az ég, hétfőn túlnyomóan derült, napos idő várható. A Nyugat-Dunántúlon azonban végig erősen felhős maradhat az ég, ott hétfő estétől helyenként már ismét havazhat. Vasárnap éjszaka többfelé erős lökések kísérik az északi szelet, majd hétfőn délutánra már mindenütt mérséklődik a légmozgás. A Dunántúli-középhegységben és a keleti megyékben hófúvás is kialakulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -10 fok között alakul, de néhol -15 fok köré is lehűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 0 és -5 fok között alakul.

-MTI-

