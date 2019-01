Időjárás-jelentés – 2019. január 23.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünktől nyugatra és a Kelet-európai-síkság felett anticiklon található, itt egyhangú időjárás uralkodik. Reggelente többfelé párássá válik a levegő, alakul ki köd. Ezen két képződmény között viszont ciklonok és frontjaik találhatók, amelyek mentén erősen felhős vagy borult az ég. A Kárpát-medencétől északkeletre többfelé havazás, hószállingózás, míg szárazföldünk nyugati részein inkább az eső, záporeső a jellemző. A legmelegebb területek is itt húzódnak, Spanyolország déli területein 15 fokot is mutatnak a hőmérők, de ahogy keletebbre haladunk úgy csökken a hőmérséklet, így Franciaország keleti részein már fagypont alatti értékeket is mérnek. A leghidegebb továbbra is északkeleten van, néhol tartósan -20 fok alatt marad a hőmérséklet. A Kárpát-medencét csütörtök estig dél felől ismét egy mediterrán ciklon éri el, kezdetben vegyes halmazállapotú csapadék, majd havazás várható.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Kora délelőttig elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan kisebb havazás, hózápor, ezt követően délkelet felől többfelé várható átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék, kezdetben ónos eső, illetve szitálás is, majd ismét egyre nagyobb területen havazás lesz a jellemző. Az északi, északkeleti szél az éjszaka folyamán megélénkül, csütörtökön meg is erősödik. Főként a Nyírségben néhol a havat is hordhatja.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +4 fok között várható.

-MTI-

