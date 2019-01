Időjárás-jelentés – 2019. január 2.

Időjárási helyzet Európában

A Finn-öböl feletti középponttal markáns ciklon örvénylik, emiatt Északkelet- és Közép-Európa nagy részén erősen felhős az ég, többfelé alakul ki csapadék, főként havazás, de a ciklon nyugati oldalán eső, zápor is előfordul. Sekély ciklon található a Balkán-félsziget déli része fölött, hatására ott is sok a felhő, és zápor, néhol zivatar is kialakul. Ugyanakkor a Brit-szigetek fölött anticiklon helyezkedik el, területén többnyire erősen felhős, párás, helyenként tartósan ködös az idő, csak kevés helyen süt ki a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északkeleti harmadán 0 és -12, középen 1 és 8 fok között alakul. Enyhébb az idő nyugaton és délen, ahol a kora délutáni órákra 10 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé észak felől több hullámban egyre hidegebb, váltakozó nedvességtartalmú levegő áramlik.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Éjszaka változóan felhős lesz az ég, néhol hózápor lehet. Csütörtökön a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, napközben szórványosan alakul ki hózápor, egy-egy zivatar. Az északnyugati szél északkelet kivételével megerősödik, többfelé viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -6 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -2 és +2 fok között alakul.

