Időjárás-jelentés – 2019. január 19.

Időjárási helyzet Európában

Közép-Európa fölött anticiklon helyezkedik el. Területén változóan felhős az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A magasnyomás déli részén azonban több a felhő, és ott néhol hószállingózás is előfordul, máshonnan csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor az anticiklon körül ciklonok örvénylenek, hatásukra a ciklonok és frontjaik térségében többnyire erősen felhős az ég, és a nyugati, délnyugati tájakon több helyen esik az eső, északon, északkeleten pedig havazik. A legmagasabb nappali hőmérséklet Észak-Európában általában 0 és -9, a Skandináv-félsziget északi vidékén -10, -24 fok között változik. Dél felé haladva egyre enyhébb az idő, szárazföldünk középső részén 1 és 8, a déli területeken pedig 9 és 16 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap estig a Kárpát-medencét dél felől ciklonális mező éri el, egyre nedvesebb léghullámok érkeznek térségünk fölé, többfelé várható havazás.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás, a déli, délkeleti határvidéken havas eső is lehet. Vasárnap a nap nagy részében többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de késő délutántól északnyugaton, majd estétől északon másutt is felszakadozik a felhőzet. Eleinte több helyen, délután egyre inkább keleten valószínű havazás, a délkeleti, déli határvidéken átmenetileg havas eső is lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2 és +2 fok között várható.

– MTI –

