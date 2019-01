Időjárás-jelentés – 2019. január 15.

Időjárási helyzet Európában

A Balti-tengertől északkeletre található annak a nagy kiterjedésű ciklonnak a központja, amelynek felhősávja beteríti a Kelet-európai-síkság nagy részét. Frontjai mentén többfelé havazik, illetve hózáporok is előfordulnak. Sekély ciklon örvénylik az Égei-tenger felett, de itt már eső, záporeső a jellemző csapadékforma, sőt elvétve egy-egy zivatar is előfordul. Végül a tőlünk nyugatra található anticiklon peremén egy, a Brit-szigetek mentén örvénylő alacsonynyomású képződmény melegfrontja, illetve a hozzá tartozó csapadéksáv nyúlik be szárazföldünk közepe fölé, és okoz havazást, havas esőt Németország és Lengyelország több pontján. Nyugat-Európában a már említett magasnyomás alakítja az időjárást, a reggeli pára-, illetve ködfoltokat általában kevés felhő, és sok napsütés váltja. Kontinensünkön a legmelegebb továbbra is az Ibéria-félsziget déli részén van, itt 17 és 19 fok között alakul a maximum-hőmérséklet. Franciaországban 8, 12 fokot mutatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Tovább haladva fokozatosan csökken a hőmérséklet, a leghidegebb pedig Észak-Európában, illetve az Ural előterében van, itt néhol a -12 fokot sem lépi túl a hőmérséklet. A Kárpát-medencébe szerda estig enyhébb és nedvesebb légtömegek áramlanak, tovább erősödik a nappali felmelegedés.

Várható időjárás az ország területén szerda estig

Erősen felhős vagy borult idő várható, de szerdán napközben nyugaton kissé szakadozottabb lesz a felhőzet. Északon és keleten elszórtan havas eső, eső valószínű, északkeleten továbbra is előfordulhat gyenge havazás, illetve az éjszaka második felében Borsodban – átmeneti jelleggel – ónos eső is. Szerdán már csak helyenként lehet vegyes csapadék. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérik erős, több helyen viharos lökések, jelentősen szerda délutántól mérséklődik a légáramlás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között várható, amely az éjszaka első felében áll majd be.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 12 fok között alakul, délnyugaton számíthatunk a magasabb értékekre.

-MTI-

