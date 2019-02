Időjárás-jelentés – 2019. február 8.

Időjárási helyzet Európában

Megközelítőleg az 50. szélességi körtől északra egymást követik a nyugatról kelet felé haladó ciklonok időjárási frontjai, így Észak-Európában mozgalmas, csapadékos az idő: a Skandináv-félszigeten havazik, másutt inkább az eső esik.

A Brit-szigetek térségét egy viharciklon érte el, így arrafelé az eső mellett sokfelé fúj viharos szél, néhol orkánerejű széllökések is előfordulnak, melyek meghaladják a 120 km/h-t.

A Földközi-tenger keleti medencéjében egy fokozatosan gyengülő ciklon hatására többfelé esik az eső, helyenként zivatar is kialakul. Kontinensünk déli és középső részén anticiklon a meghatározó, így ezeken a vidékeken a változó felhőzet mellett általában a napsütés a jellemző, de helyenként tartósan megmarad az éjszaka képződött köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet.

A Skandináv-félszigeten változatlanul egész napos a fagy, az északi tájain a hőmérséklet csúcsértéke -11 és -24 fok között alakul.

Ezzel szemben az Ibériai-félsziget déli partvidékén néhol 20 fok fölé melegszik fel a levegő. Az időjárási frontok továbbra is a Kárpát-medencétől északra vonulnak el, ezért szombat estig lényeges változás nem várható időjárásunkban, folytatódik a csendes idő.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Éjjel északnyugat felől ismét fátyolfelhők érkeznek, melyek szombaton az ország nagy részén szűrik a napsütést. Legfeljebb elvétve fordulhat elő jelentéktelen eső, hószállingózás. Éjszaka foltokban zúzmarás köd, főként északkeleten alacsonyszintű rétegfelhőzet is képződik, ez utóbbi szombaton tartósan is megmaradhat. Kezdetben többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, majd a reggeli óráktól többfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérik a déli szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett vidékeken ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 6 és 12 fok között, a tartósan borult északkeleti területeken 3 és 6 fok között alakul.

-MTI-

