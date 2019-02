Időjárás-jelentés – 2019. február 18.

Időjárási helyzet Európában

Európa nagy részének időjárását továbbra is a dél felől benyúló anticiklon határozza meg. A magasnyomású légköri képződmény területén az éjszakai órákban helyenként köd képződik, amelynek feloszlását követően napos, csapadékmentes az idő. Szárazföldünk nyugati és északnyugati partvidékén egy hosszan elnyúló frontrendszer húzódik. Arrafelé felhősebb az ég, és kisebb eső, záporeső is előfordul. Az anticiklonnak köszönhetően kontinensünk nagy területén enyhe az idő. Nagyjából a Dánia-Moldova vonaltól délre, délnyugatra 10, több helyen 15 fok fölé is felmelegszik a levegő. A leghidegebb vidék pedig a Skandináv-félsziget, ott éjszaka néhol -20 fok alá is lesüllyed a hőmérséklet, de napközben is fagypont alatt alakul a csúcsérték. A Kárpát-medencében az említett anticiklon hatására napos, száraz időre számíthatunk, csak kedden estefelé közelíti meg térségünket egy hidegfront.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Többnyire derült vagy gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk. Éjszaka újra többfelé válik párássá a levegő, és elsősorban az északkeleti országrészben köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik, amely kedden a nap első felében szinte mindenhol feloszlik. A légmozgás mérsékelt lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -5 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden jobbára 10 és 15 fok között alakul, de a tartósabban ködös tájakon ennél több fokkal hűvösebb lesz.

