Időjárás-jelentés – 2018. szeptember 24.

Időjárási helyzet Európában

A mediterrán térségben, Európa déli harmadán még tart a késő nyár. A Pireneusi- és az Appennini-félszigeten, valamint az Égei-tenger környezetében napos, meleg az idő, Portugália és Spanyolország déli részén még 37, 38 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. Ugyanakkor a kontinens északi és középső területein lényegesen hűvösebb az idő. A Skandináv-félszigeten – az előző napokéhoz hasonlóan – gyakran felhős az ég, a hőmérséklet csúcsértéke északon a 10 fokot sem éri el. A szárazföld belsejében is évszakváltást hozott az elmúlt hétvége; Északnyugat- és Közép-Európát hideg levegő árasztotta el, így jelentősen visszaesett a hőmérséklet. A hideg levegő érkezését több helyen viharos szél, eső kísérte, az Alpok magasabban fekvő csúcsain havazás is előfordult. Kedd estig a Kárpát-medence az átvonult hidegfront mögötti hátoldali áramlási zónában marad; tovább csökken a hőmérséklet, és több helyen erős marad az északnyugati szél.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Tovább csökken a felhőzet, és éjszaka nagyrészt derült idő várható. Kedden napos időre számíthatunk a legtöbb helyen kevés felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél erős, hétfőn még több helyen viharos lesz, de a Dunántúlon még kedden is lehet egy-egy viharos közeli széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. A szélvédett délnyugati területeken és az Északi-középhegység völgyeiben talajmenti fagyra is számítani kell.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 12 és 17 fok között várható.

– MTI –

