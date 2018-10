Időjárás-jelentés – 2018. október 5.

Időjárási helyzet Európában

Markáns ciklon örvénylik a Norvég-tenger felett közel az izlandi partokhoz. Ennek hosszan elnyúló frontrendszere Skandinávián és a Brit-szigeteken át húzódik, illetve melegfrontja Finnország felett helyezkedik el. Ezeken a helyeken erősen felhős vagy borult az ég, sokfelé fordul elő csapadék. A tengerpartokon eső esik, a Skandináv-hegységben viszont havazik. A csapadék mennyisége általában 5 és 10 mm között változik, de a hegyek tenger felőli, széllel szemközti oldalán néhol 30-60 mm is előfordul. A csúcshőmérséklet északon 10 fok alatt, délebbre 15 fok körül alakul. Kontinensünk nagy részének időjárását anticiklon alakítja, amelynek középpontja Erdély felett helyezkedik el. Ennek hatására Európa egész kontinentális részén kevés a felhő, és csapadék is csak elvétve fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet az anticiklon északi és keleti felén 14 és 22, déli és nyugati részén 27 és 34 fok között változik. A magasnyomástól délre, Szicília felett sekély ciklon örvénylik, amelynek rendkívül nagy a víztartalma, ezért Dél-Olaszországban sok helyen fordul elő felhőszakadás. Szombat estig a térségünkben tanyázó anticiklon kelet felé helyeződik át, egyre inkább az utóbb említett sekély légörvény előoldalára kerülünk, meleg és kissé nedvesebb levegő áramlik délnyugat felől a Kárpát-medencébe.

Várható időjárás az ország területén szombat estig

Túlnyomóan derült, száraz idő várható, majd szombaton a déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami meg is vastagszik. Szombaton estefelé Nyugat-Magyarországon helyenként kialakulhat záporeső. A déli, délkeleti szél napközben többfelé megélénkül, a Fertő térségében időnként meg is erősödik. Itt, illetve a Dél-Alföldön éjszaka is lehetnek élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban -3 és +10 fok között alakul, a szelesebb tájakon lesz enyhébb az éjszaka.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 25 fok között valószínű.

– MTI –

