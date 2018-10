Időjárás-jelentés– 2018. október 31.

Időjárási helyzet Európában

Nyugat- és Közép-Európa fölött többközéppontú ciklon örvénylik. Hatására főként a ciklonhoz tartozó frontok mentén erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen esik az eső, záporeső. Ugyanakkor kontinensünk északkeleti területe fölött anticiklon helyezkedik el, emiatt Oroszország északi vidékén változóan felhős az ég, főként a magasnyomás középső tájain napos az idő. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés, de az anticiklon északi peremén néhol havazik, a délin az eső esik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk északi vidékein többnyire +1 és -5, nyugaton 7 és 14 fok között változik. Enyhébb az idő Közép- és Délkelet-Európában, ahol a kora délutáni órákra általában 15 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, sőt Románia déli, Bulgária északi tájain helyenként 28 fokot is mérnek. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé dél felől egyre enyhébb, eleinte száraz, majd nedvesebb léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén csütörtök estig

Reggelig túlnyomóan derült idő lesz, csapadék nem várható, hajnalban foltokban köd képződhet. Csütörtökön nyugat felől fokozatosan megnövekszik, késő délutántól meg is vastagszik a felhőzet, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Késő délután, este nyugaton, délen néhol eső, zápor már lehet. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, a Fertő-tó térségében meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 18 és 25 fok között valószínű.

