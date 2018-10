Időjárás-jelentés – 2018. október 27.

Időjárási helyzet Európában

Európa nagy részének időjárását a Skandináv-félsziget déli területe fölött örvénylő ciklon, illetve a hozzá tartozó frontrendszerek alakítják. Hatásukra sokfelé erősen felhős az ég, és több helyen esik az eső, záporeső. A ciklon előoldalán Közép- és Dél-, Délkelet-Európa fölé enyhe, hátoldalán Nyugat-Európa fölé hideg levegő érkezik. Ugyanakkor Izland és a Fekete-tenger fölött anticiklonális hatások érvényesülnek, arrafelé több órára kisüt a nap, számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk északi vidékein többnyire -1 és +5, kissé délebbre 7 és 14 fok között változik. Közép- és Dél-Európában van a legmelegebb, a délutáni órákra általában 17 és 25 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap estig a Kárpát-medencétől nyugatra, délnyugatra örvénylő ciklon kimélyül, hatására egyre nedvesebb, továbbra is enyhe léghullámok érkeznek térségünk fölé.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Északon is szakadozik a felhőzet, és éjszaka változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre számíthatunk, kezdetben főként északon lehet csapadék. Vasárnap fokozatosan mindenütt megvastagszik a felhőzet, többnyire erősen felhős idő valószínű, eleinte elvétve, délután egyre többfelé várható eső, zápor, esetleg néhol zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős a délnyugati, déli szél, de az északi országrészben szombaton átmenetileg északnyugatira fordul a légmozgás. Az Alpokalja térségében egy-egy viharos széllökés is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 19 és 25 fok között alakul.

– MTI –

