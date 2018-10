Időjárás-jelentés – 2018. október 15.

Időjárási helyzet Európában

Bár még szinte Európa-szerte enyhébb az idő az október közepének megfelelőnél, de az elmúlt napokhoz képest már kissé mérséklődött a nappali felmelegedés. Vasárnap Franciaország és Németország nyugati felén, valamint a Balkán-félszigeten emelkedett 25 fok fölé a hőmérséklet, és francia területen mérték a legmelegebbet is; 29, 30 fokot. Az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb van a Skandináv-félszigeten is, az Északi sarkkörtől kissé délre még 18, 20 fokig is felmelegszik délutánra a levegő. Ugyanakkor a szárazföld északkeleti részén már jóval hidegebb levegő hatása érvényesül, arrafelé 5 fok alatt marad a maximum, és éjszakánként fagy. A Kárpát-medence továbbra is a Kelet-európai-síkság feletti nagykiterjedésű anticiklon nyugati felén helyezkedik el. Lényeges hőmérséklet-változás nem várható, de a nyugati területek felett már több lehet a felhő.

Várható időjárás az ország területén kedd estig

Hétfőn túlnyomórészt derült idő lesz, a Dunántúlon és este északkeleten lehet többnyire kevés fátyolfelhő. Kedden főként az ország nyugati felén már erősebben felhős körzetek is lehetnek, de nagyobbrészt napos, a Dunától keletre túlnyomóan derült időre számíthatunk. Csapadék sehol sem valószínű. A délkeleti szél napközben több helyen megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +10 fok között valószínű. A magasabban fekvő helyeken, vízparton, belvárosokban és a szelesebb részeken lesz enyhébb a hajnal. Az Észak-Alföldön, a Nyírségben, az Északi-középhegység völgyeiben viszont talajmenti fagy, néhol gyenge fagy továbbra is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 24 fok között alakul, északnyugaton lesz a hűvösebb.

