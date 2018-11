Időjárás-jelentés – 2018. november 8.

Időjárási helyzet Európában

Változatlanul anticiklon helyezkedik el szárazföldünk keleti részén, területén többfelé napközben is megmarad a köd, hosszabb időszakokra csupán a magasnyomás déli peremén süt ki a nap. Ezzel szemben a Brit-szigetektől nyugatra egy többközéppontú ciklonrendszer található, melynek időjárási frontjai a Skandináv-félsziget, valamint Nyugat-Európa fölött húzódnak, így ezeken a tájakon többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, a Jeges-tenger partjainál havazás is előfordul. A két rendszer között továbbra is délies az áramlás, mely többire száraz léghullámokat szállít Közép-Európába, ahol az éjszaka képződő pára-, illetve ködfoltok feloszlását követően általában többórás napsütés a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet Skandináviában többnyire 10 fok alatt marad, sőt, Lappföldön csupán fagypont körül alakul, ugyanakkor a Balkán-félszigeten még mindig előfordulnak 20 fok feletti csúcsértékek. Kontinensünk többi részén általában 12 és 20 fok közötti értékeket mutatnak a hőmérők. A fent említett magasnyomású légköri képződmény kissé gyengül, ezért péntek estig a Kárpát-medencében is nagyobb területen maradhat meg tartósabban a köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Estig az ország nagyobb részén többnyire derült, gyengén felhős lesz az ég, a nyugati határvidéken lehetnek tartósan borult körzetek. Éjszaka többfelé párássá válik a levegő, főleg a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik, ami pénteken napközben az utóbbi tájakon maradhat meg tartósan, másutt ismét napos, fátyolfelhős idő valószínű. Legfeljebb a ködös területeken fordulhat elő jelentéktelen szitálás. Reggelig gyenge marad a légmozgás, napközben az Észak-Dunántúlon megélénkül a délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de az Alföldön, illetve az északi völgyekben helyenként fagypont alá hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 14 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős, ködös helyeken néhány fokkal hűvösebb lesz.

